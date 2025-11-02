مرحله نخست تاسیسات زیربنایی دو هزار و ۴۰۰ هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی با پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصدی در حال ساخت است که تا پایان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این طرح؛ شبکه‌های جمع‌آوری پساب، آب آشامیدنی، آتش‌نشانی و فضای سبز، منبع زمینی و مخازن هوایی، اجرای شبکه توزیع برق و پست‌های مرتبط و ایجاد شبکه روشنایی است.

حمید کمالی افزود: ساخت شبکه معابر به طول حدود۱۰ هزار و۷۰۰ متر، کانال‌های بتنی هدایت سیلاب به طول ۱۰ هزار و ۹۶۳ متر، اجرای خاکریز‌های هدایت سیلاب، چهار دستگاه پل هرکدام سه دهانه ده و چهار دهم متری، سازه‌های مخازن آبی، ساختمان پست برق، سازه حفاظتی دکل فشار قوی و دیوار پیرامونی به طول ۴ هزار و۵۰۰ متر از دیگر بخش‌های اجرای طرح دو هزار و ۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی است.

وی گفت: با ساخت این طرح هوشمندسازی، تنوع خدمات و افزایش بهره‌وری، زمینه تبدیل این بندر به یکی از بنادر نسل سوم منطقه فراهم می‌شود و جایگاه ایران را در شبکه تجارت جهانی مستحکم‌تر می‌کند.

معاون مهندسی و عمران اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: اجرای این طرح با تسهیل توسعه بلندمدت بندر با ایجاد منطقه لجستیکی‌- صنعتی در پسکرانه بندر شهید رجایی، نیاز‌های آینده این بندر در حوزه اراضی پشتیبانی، ایمنی و محیط‌زیست تامین می‌کند.

کمالی افزود: هزینه اجرای این طرح بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال است.

بندر شهید رجایی در۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آب‌های بین‌المللی و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.

