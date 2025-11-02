معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ از ترافیک پر حجم و سنگین در برخی معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره)، خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بزرگراه صدر از قیطریه تا بزرگراه مدرس و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بارترافیک پرحجم و سنگین است.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: وضعیت ترافیکی ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
تمهیدات ترافیکی مراسم ۱۳ آبان در تهران اعلام شد
اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در بیشتر جاده‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
وقتی شهرداری ها و دولت ها به فکر ساخت پارکینگ عمومی در تمام نقاط نیستند وقتی جاده ها درست در شهر ها اجرا نمی شوند وقتی حمل و نقل عمومی صفر است باید ترافیک باشد باید بودجه جریمه ها به ساخت پارکینگ و جاده استاندارد تخصیص یابد
۰
۰
پاسخ دادن
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
آخرین اخبار
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور
چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی طولانی شده است؟
فروشنده مترو، کلاهبردار اسکیمری از آب درآمد
زورگیران خشن دستگیر شدند
فعال غیر مجاز ارزی در پایتخت دستگیر شد
خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در راهپیمایی ۱۳ آبان
آتش‌سوزی رستوران دوطبقه شهرک غرب/ سرایت شعله‌ها به بانک مجاور
نامگذاری ۳۹ معبر شهری به نام شهدای گرانقدر در تهران
ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است
سند فاز یک محله بروجردی بعد از ۳۵ سال نهایی شده است/ ساخت و ساز در فاز پنج جواز دارد
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه
نسل دیجیتال و بحران کم‌توجهی: چگونه رسانه‌ها می‌توانند خطرناک باشند؟
آقامیری: ضرورت ورود دادستانی برای تعیین‌تکلیف ساختمان‌هایی با تخلفات ساخت و ساز
رویکرد تازه بهزیستی در حمایت از کودکان/ از مراکز شبانه‌روزی تا خانه‌های خانواده‌محور
به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
تشکری هاشمی: بجای هزینه برای تخریب منتقدان، پول‌ها را خرج بهبود شهر کنید
ایجاد اداره حریم توسط استانداری خلاف قانون است/ پاساژ‌های ناایمن تا زمان ایمن سازی، اجازه فعالیت نداشته باشند
آئین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی هنوز اجرایی نشده است
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
کیفیت هوای پایتخت امروز قابل قبول است
پرونده باند خرید و فروش نوزادان به دادگاه رسید
نامه شاکی حکم اعدام را شکست
ماجرای اجاره ۳ میلیاردی غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره بار