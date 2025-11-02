حمله آمریکا به آنچه کشتی مظنون به حمل مواد مخدر خوانده شده سه کشته بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیت هگست، رئیس پنتاگون گفت که حمله به یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب در روز شنبه جان سه نفر را گرفت که آخرین حمله از این نوع در آب‌های بین‌المللی است.

ایالات متحده کشتی‌های نیروی دریایی خود را به کارائیب اعزام کرده و هواپیما‌های جنگی رادارگریز F-۳۵ را به پورتوریکو فرستاده است، که بخشی از یک نیروی نظامی عظیم است که واشنگتن اصرار دارد هدف آن مهار قاچاق مواد مخدر است.

بیش از ۱۵ حمله ایالات متحده به قایق‌ها در کارائیب و اقیانوس آرام در هفته‌های اخیر حداقل ۶۵ نفر را کشته است که انتقاد دولت‌های منطقه را برانگیخته است.

هگست در رسانه‌های اجتماعی نوشت: آخرین حمله به "یک کشتی قاچاق مواد مخدر دیگر در کارائیب" اصابت کرد.

وی گفت: "این کشتی - مانند هر کشتی دیگری - توسط اطلاعات ما به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر غیرقانونی شناخته شده بود. سه مرد تروریست قاچاقچی مواد مخدر در طول حمله که در آب‌های بین‌المللی انجام شد، در کشتی بودند. هر سه تروریست کشته شدند. "

کارشناسان می‌گویند این حملات که از اوایل سپتامبر آغاز شد، حتی اگر قاچاقچیان شناخته‌شده را هدف قرار دهند، به منزله قتل‌های فراقضایی هستند و واشنگتن هنوز هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اهدافش قاچاق مواد مخدر بوده‌اند یا تهدیدی برای ایالات متحده محسوب می‌شوند، منتشر نکرده است.

هگست گفت واشنگتن به «شکار و کشتن» قاچاقچیان مواد مخدر ادامه خواهد داد. او فیلم حمله را به اشتراک گذاشت که لحظه اصابت گلوله آتش به کشتی و به دنبال آن اصابت گلوله آتش را نشان می‌دهد. مانند ویدئو‌های قبلی منتشر شده توسط دولت ایالات متحده، بخش‌هایی از کشتی مبهم است و تأیید تعداد افراد حاضر در آن را غیرممکن می‌کند.

سازمان ملل متحد روز جمعه از واشنگتن خواست حملات خود را متوقف کند. ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که این افراد «در شرایطی کشته شده‌اند که هیچ توجیهی در قوانین بین‌المللی ندارد.»

او در بیانیه‌ای گفت: «این حملات - و هزینه‌های انسانی فزاینده آنها - غیرقابل قبول است.»

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا - که در ایالات متحده به اتهام مواد مخدر با کیفرخواست رو‌به‌رو است - واشنگتن را به استفاده از قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای برای «تحمیل تغییر رژیم» در کاراکاس برای تصرف نفت ونزوئلا متهم کرد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که حمله به ونزوئلا را در نظر ندارد و موضع قبلی خود را تعدیل کرده است.

مادورو تاکید دارد که هیچ کشت مواد مخدری در ونزوئلا وجود ندارد، و به گفته او، ونزوئلا برخلاف میلش به عنوان مسیر قاچاق کوکائین کلمبیایی استفاده می‌شود.

دولت ترامپ در اطلاعیه‌ای به کنگره اعلام کرده است که ایالات متحده درگیر «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین است و آنها را به عنوان گروه‌های تروریستی توصیف کرده است و این بخشی از توجیه او برای این حملات است.

منبع: خبرگزاری فرانسه