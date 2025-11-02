مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران شایعات اخیر درباره اجاره‌های میلیاردی غرفه‌ها و غیراستاندارد بودن گوشت‌های عرضه‌شده در میادین را «کاملاً دروغ» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، در واکنش به انتشار برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه هزینه اجاره غرفه‌ها در سازمان میادین میوه و تره بار ماهیانه ۳ میلیارد تومان است، گفت: هردو «کاملاً دروغ» هستند.

وی ادامه داد: پشت تمامی این ادعا‌های کذب، افرادی هستند که وقتی منافعشان در خطر می‌افتد، شروع به دروغ‌پراکنی می‌کنند. اگر رد این خبر‌های فیک و کذب را بگیرید، می‌رسید به همان افرادی که خودشان جزو مافیا‌ها هستند و منافعشان در خطر افتاده است؛ افرادی که خون مردم را با افزایش قیمت‌ها در شیشه می‌کنند. برایشان نفع دارد که همیشه بازار پرنوسان و متلاطم باشد؛ بنابراین این موضوعات را باید نهاد‌های نظارتی و امنیتی بررسی و با آنها مقابله کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین افزود: کسی که این دروغ‌ها را مطرح می‌کند یا مصاحبه‌های خلاف واقع انجام می‌دهد، اگر ردش را بگیرید، خودش از همان سوداگران بازار است؛ از همان کسانی که گوشت را با قیمت پایین‌تر تحویل می‌گیرند و چند برابر قیمت در مغازه‌ها به دست مردم می‌رسانند. وقتی سودشان در خطر می‌افتد، شروع به این شایعه‌سازی‌ها می‌کنند.

بختیاری‌زاده در ادامه با اشاره به نظارت دقیق سازمان بر کیفیت محصولات گفت: الحمدالله ما در سازمان میادین، نظارت ویژه‌ای بر کیفیت تمامی محصولات داریم. تمامی گوشت‌هایی که عرضه می‌شوند، درجه‌یک هستند و حساسیت ویژه‌ای روی کیفیتشان داریم. آزمایش‌های متناوب انجام می‌دهیم و می‌توانم ادعا کنم شاید تنها مجموعه در کشور باشیم که به‌صورت مستمر و پیوسته آزمون و نمونه‌برداری انجام می‌دهد، آزمایشگاه‌ها بررسی می‌کنند و برند‌هایی که محصولشان مشکل دارد، اجازه ورود به میادین را پیدا نمی‌کنند.

وی تأکید کرد: مردم و سلامت آنان برای ما خط قرمز است و در این زمینه کوتاه نمی‌آییم؛ لذا خبری که مطرح شده، از اساس کذب است و علتش هم مشخص است؛ در خطر افتادن منافع سوداگران بازار که متأسفانه با حاشیه‌سازی می‌خواهند به مجموعه خدوم سازمان میادین ضربه بزنند. هدفشان ایجاد شک و بی‌اعتمادی در دل مردم است تا بتوانند سود‌های چند برابری خود را از بسته‌بندی و فروش چند برابری محصولات ادامه دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین در ادامه درباره ادعای اجاره‌های چندمیلیاردی گفت: اگر درباره قیمت غرفه‌ها صحبت شود، باید گفت در مناطق مختلف قیمت‌ها متفاوت است. ما غرفه‌ای داریم که حتی اجاره و هزینه بهره‌برداری‌اش ماهیانه فقط یک میلیون تومان است. این رقم بر اساس نوع فروش غرفه و خدماتی که ارائه می‌شود تعیین می‌گردد. عدد‌هایی که درباره اجاره میلیاردی گفته می‌شود، کاملاً دروغ و کذب است.

وی در پایان افزود: ما پیگیری لازم را هم انجام خواهیم داد و با افرادی که شایعه‌پراکنی و دروغ‌پراکنی می‌کنند، برخورد قانونی می‌شود. این اخبار ساختگی فقط برای تخریب چهره مجموعه‌ای است که در خط مقدم خدمت به مردم فعالیت دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: سازمان میادین میوه و تره بار ، شهرداری تهران
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شد
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
خودرو‌های گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ایشون غرفه های کم برخوردار که ۱۰۰ هزارتومن هم نمی ارزه رو راست میگه ۱ میلیون ۱۰ برابر سود واسه سازمان میوه و تره بار من خودم چندین سال بهره بردار بودم و با کلی ضرر و چک برگشتی و بدبختی عطاش به لقاش دادم فقط و فقط واسه اجاره های سر به فلک کشیده که با وجود یه سری دلال تره بار رو کردن دزدخونه اگر دزدی کنی فشار به ترازو بیاری میتونی از پس کرایه و هزینه ها و در نهایت یه نون و بخور و نمیر برای خودت در بیاری که با دزدی اونم حروم میشه و همه اش به باد میره ....‌
اقای مدیرعامل اگر راست میگه با هر بهره برداری که مراجعه میکنه ملاقات کنه گوش شنوا داشته باشه نه فقط فکر منافع مالی سازمان باشه و ..‌..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
لقمان
۲۱:۳۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
آقایان غرفه ای که سه میلیارد اجاره داده می شود چطور باید انتظار داشت که غرفه دار برای در آمد و جنس را به قیمت خون بالای شهردار و دولت نفروشد هر کجا پا می گذاریم دست دولت در گرانی افسار گسیخته هویداست....
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جدیدا این باب شده هرکس حرف حق بزند جواب مسئولین تکذیب آن است.
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کشور داغونی داریم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی قاضی
۱۰:۱۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اقای بختیاری زاده یک سری بزن توغرفه های شهرداری طرف ۳ماه اجاره نکرده فرارکرده امثال میوه انقدگرون کردی بادلارمیره بالاپایین نمیادتوروامام زمان فکری کنیداین مدیریت روعوض کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
از قدیم گفته اند : دلی که پاک هست چه باک هست
پس هر کسی در رابطه با هر کار ادعایی دارد با سند و مدرک معتبر با توجه به آنها می تواند در هر شبکه ایی آنها را برای عموم مردم و دستگاه های قضایی و ذیصلاح رو کند و پای کار و ادعایش پافشاری کند و هیچ ترس و رعبی نداشته باشد ، نه چیزی را ادعا کند بعد متواری و پنهان شود و ردی از خودش بجا نگذارد ... !!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دروغ؟ بیا ببین تره بار اختیاریه چه خبره؟؟؟ چندتابرادر از کرمانشاه امدن با حراست تره بار برادرن و حسابی کاسبی میکنند و حالا همشون تو پاسداران خونه دارن کجایی ؟ بیداری؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حتما این دو داداشی ، آشنا گردن کلفت کرمانشاهی تو بدنه شهرداری تهران
دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حالا یکی بیاد یه مستند تهیه کند تا مشخص شود کی راست می گوید کی دروغ تا نباشد چیزی مردم نگویند چیزها
۰
۷
پاسخ دادن
