باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی بختیاریزاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، در واکنش به انتشار برخی ادعاها مبنی بر اینکه هزینه اجاره غرفهها در سازمان میادین میوه و تره بار ماهیانه ۳ میلیارد تومان است، گفت: هردو «کاملاً دروغ» هستند.
وی ادامه داد: پشت تمامی این ادعاهای کذب، افرادی هستند که وقتی منافعشان در خطر میافتد، شروع به دروغپراکنی میکنند. اگر رد این خبرهای فیک و کذب را بگیرید، میرسید به همان افرادی که خودشان جزو مافیاها هستند و منافعشان در خطر افتاده است؛ افرادی که خون مردم را با افزایش قیمتها در شیشه میکنند. برایشان نفع دارد که همیشه بازار پرنوسان و متلاطم باشد؛ بنابراین این موضوعات را باید نهادهای نظارتی و امنیتی بررسی و با آنها مقابله کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین افزود: کسی که این دروغها را مطرح میکند یا مصاحبههای خلاف واقع انجام میدهد، اگر ردش را بگیرید، خودش از همان سوداگران بازار است؛ از همان کسانی که گوشت را با قیمت پایینتر تحویل میگیرند و چند برابر قیمت در مغازهها به دست مردم میرسانند. وقتی سودشان در خطر میافتد، شروع به این شایعهسازیها میکنند.
بختیاریزاده در ادامه با اشاره به نظارت دقیق سازمان بر کیفیت محصولات گفت: الحمدالله ما در سازمان میادین، نظارت ویژهای بر کیفیت تمامی محصولات داریم. تمامی گوشتهایی که عرضه میشوند، درجهیک هستند و حساسیت ویژهای روی کیفیتشان داریم. آزمایشهای متناوب انجام میدهیم و میتوانم ادعا کنم شاید تنها مجموعه در کشور باشیم که بهصورت مستمر و پیوسته آزمون و نمونهبرداری انجام میدهد، آزمایشگاهها بررسی میکنند و برندهایی که محصولشان مشکل دارد، اجازه ورود به میادین را پیدا نمیکنند.
وی تأکید کرد: مردم و سلامت آنان برای ما خط قرمز است و در این زمینه کوتاه نمیآییم؛ لذا خبری که مطرح شده، از اساس کذب است و علتش هم مشخص است؛ در خطر افتادن منافع سوداگران بازار که متأسفانه با حاشیهسازی میخواهند به مجموعه خدوم سازمان میادین ضربه بزنند. هدفشان ایجاد شک و بیاعتمادی در دل مردم است تا بتوانند سودهای چند برابری خود را از بستهبندی و فروش چند برابری محصولات ادامه دهند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین در ادامه درباره ادعای اجارههای چندمیلیاردی گفت: اگر درباره قیمت غرفهها صحبت شود، باید گفت در مناطق مختلف قیمتها متفاوت است. ما غرفهای داریم که حتی اجاره و هزینه بهرهبرداریاش ماهیانه فقط یک میلیون تومان است. این رقم بر اساس نوع فروش غرفه و خدماتی که ارائه میشود تعیین میگردد. عددهایی که درباره اجاره میلیاردی گفته میشود، کاملاً دروغ و کذب است.
وی در پایان افزود: ما پیگیری لازم را هم انجام خواهیم داد و با افرادی که شایعهپراکنی و دروغپراکنی میکنند، برخورد قانونی میشود. این اخبار ساختگی فقط برای تخریب چهره مجموعهای است که در خط مقدم خدمت به مردم فعالیت دارد.
منبع: مهر