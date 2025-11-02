نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز  (یکشنبه، ۱۱ آبان) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۵۵ رای موافق، ۷۷ مخالف، ۳ ممتنع، ۱۹ عدم مشارکت از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این اصلاحیه آمده است:

ماده واحده‌- ...

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به "ریال" و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و تعیین می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۲، نسبت میان تبصره «۱» با بند «الف» ماده (۴۴) این قانون، از جهت صلاحیت بانک مرکزی در «محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:
در تبصره (۱) عبارت «موضوع ماده (۴۴) این قانون» بعد از عبارت «نظام ارزی حاکم» اضافه و واژه «اعلام» جایگزین واژه «تعیین» می‌شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
کارشناس
۲۳:۴۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
قانون خوب که تصویب نکردید وفقط برای بیکارنبودن نشستید چهار تا صفر را پاک کردید که به ملت زحمت بدهید وعملا تاثیری در جامعه ندارد این هم خدمت گذاری شما !!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
نمایندگان محترم مجلس درهمه امور نظارت ورسیدگی نمایند همچون ، پرداخت یارانه خانوار ، معیشت وحقوق قشر بازنشسته وکارگران ، مهار تورم ، ارزش پول ملی .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ارزش پول ملی را حفظ کنید وجلو افزایش قیمت ها گرفته شود
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
باحذف صفرها مطمئنا ارزش داشته های مردم هم کم خواهد شد وبرای کمترین خریدها هم بایدپول کلان داد.مانند حذف میکروگرم ومیلیگرم ازدستگاههای توزین.باترازوی میوه فروشی طلاخریدوفروش کنیم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۱۰:۲۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حذف چهار صفر آیا ارزش پول ملی را افزایش میدهد یا تورم و گرانی را کنترل می کنند راهی که شما می روید به ترکستان است . خدایا ذلیل شدیم ، شرمنده زن و بچه هایمان شدیم خدایا درمانده و بیچاره شدیم از این مسئولین . خدایا به دردمان دچارشان کن تا ببینیم .
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ارزش پول ایران را به یغما زدید با حذف صفر
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ماشالله مجلس،

شق القمر میکنی!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اون 19 نفر عدم مشارکت قشنگه !!!
لطفا اسامی آنها را اعلام کنید تا مردم بدانند !!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
به نظر میرسد اگر قبلا برای مشکلات مرتبط با موضوع
چاره اندیشی نشود پس از حذف چهار صفر ، دوباره
بعد از چند سال مجددا به همین وضعیت فعلی برسیم !
آنوقت که دیگر صفر برای حذف کردن نباشد ، حتما واحد
پول را تغییر میدهیم و،،،،،،،،،،،!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
آقا 6 تا صفر حذف کنید تا آینده به مشکل نخورید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ننگ ناکارآمدی با حذف صفر پاک نخواهد شد.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ناترازی یادت رفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ناترازی بانک آینده یادت رفت
