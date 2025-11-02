نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان) برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (الف) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۵۵ رای موافق، ۷۷ مخالف، ۳ ممتنع، ۱۹ عدم مشارکت از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این اصلاحیه آمده است:

ماده واحده‌- ...

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به "ریال" و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و تعیین می‌شود.

ایراد شورای نگهبان:

با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۲، نسبت میان تبصره «۱» با بند «الف» ماده (۴۴) این قانون، از جهت صلاحیت بانک مرکزی در «محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مصوبه کمیسیون:

در تبصره (۱) عبارت «موضوع ماده (۴۴) این قانون» بعد از عبارت «نظام ارزی حاکم» اضافه و واژه «اعلام» جایگزین واژه «تعیین» می‌شود.