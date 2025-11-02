باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات منطقه جنوبی کراسنودار روز یکشنبه اعلام کردند که حمله پهپادی اوکراین یک نفتکش و زیرساختهای یک پایانه نفتی بزرگ در بندر کلیدی توآپسه در دریای سیاه روسیه را شبانه تخریب و به آتش کشید.
حمله به خروجی جنوبی نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه یک روز پس از آن رخ داد که معاملهگران به رویترز گفتند که محمولههای این بندر در ماه نوامبر افزایش خواهد یافت.
دولت روسیه در برنامه پیامرسان تلگرام اعلام کرد: در بندر توآپسه، قطعاتی از هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) روی یک نفتکش افتاد و به روبنای عرشه آسیب رساند. آتشسوزی در کشتی رخ داد. خدمه تخلیه شدند.
این بندر محل پایانه نفتی دریای سیاه تواپسه است و یک پالایشگاه نفت جدید تحت کنترل روسنفت (ROSN.MM) که اوکراین امسال با چندین حمله پهپادی آن را هدف قرار داده است، افتتاح شده است.
مشخص نشد که آیا این پایانه پس از حملهای که به گفته دولت به ساختمانها و سایر زیرساختهای آن آسیب رسانده، فعال بوده است یا خیر.
کانالهای خبری غیررسمی روسی و اوکراینی در تلگرام تصاویری را منتشر کردند که ظاهراً یک ترمینال و یک تانکر را در شب در حال سوختن نشان میداد و از چندین آتشسوزی در مجاورت بندر خبر دادند.
کی یف در ماههای اخیر حملات خود به پالایشگاهها، انبارها و خطوط لوله روسیه را برای محدود کردن عرضه سوخت، اختلال در لجستیک نظامی و افزایش هزینههای زمان جنگ افزایش داده است، کمپینی که آن را تلافی حملات روسیه به شبکه برق خود مینامد.
سقوط بقایای پهپاد همچنین به یک ساختمان آپارتمانی در روستای سوسنووی، درست در خارج از تواپسه، آسیب رساند. به گفته مقامات محلی، هیچ آسیبی گزارش نشده است، هرچند ایستگاه راهآهن در توآپسه دچار خسارات جزئی شده است.
منبع: رویترز