وزیر راه و شهرسازی با تأکید براجرای نقش نشان ملی «سرو سبز» در پروژه‌های ساخت‌وساز، این نشان را ابزاری مؤثر در کاهش مصرف انرژی و ارتقای سازگاری با محیط زیست دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست هیأت امنای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیأت امنا، با حضور اعضا برگزار شد. در این نشست، دستورکارهای تخصصی مرکز مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در آغاز جلسه، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارشی از تاریخچه، جایگاه حقوقی، وظایف، اهداف و عملکرد مرکز ارائه کرد.

در ادامه فرزانه صادق در این نشست با تأکید بر اهمیت جایگاه مرکز تحقیقات، اظهار داشت: تشکیل این مرکز بیانگر ضرورت وجود نهاد مرجع برای تدوین و نظارت بر استانداردهای ملی در حوزه راه، مسکن و شهرسازی است و مصوبات آن باید برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم ورود فعال‌تر مرکز تحقیقات به موضوعات مرتبط با قیر و آسفالت تأکید کرد و خواستار تدوین فهرست اقدامات و فناوری‌های مورد تأیید این مرکز در حوزه‌های حمل‌ونقل و ساختمان شد.

صادق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه به شاخص‌های زیست‌محیطی در ساخت‌وساز، خواستار تقویت نقش نشان ملی «سرو سبز» در پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی شد و افزود: این نشان، ابزاری مؤثر برای کاهش مصرف انرژی و افزایش سازگاری با محیط زیست است و لازم است هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص انجام شود.

وی در پایان، بر ضرورت انتشار عمومی نتایج پژوهش‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی این مرکز تأکید کرد.

