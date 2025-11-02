۱۵ زن و مرد که در پرونده خرید و فروش ۵ کودک و نوزاد بازداشت شده بودند بزودی در دادگاه کیفری پای میز محاکمه خواهند رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- وقتی مهر سال ۱۴۰۳ خبر ناپدید شدن کودک سه ساله‌ای توسط والدینش به کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت اعلام شد آنها هرگز تصور نمی‌کردند راز فعالیت یک باند مخوف فروش کودک و نوزاد لو برود.

در ادامه کارآگاهان اداره آگاهی پی بردند زوجی این کودک را ربوده و به خانه‌ای که دو خواهر در آن زندگی می‌کردند منتقل کرده بودند. با مشخص شدن این موضوع کارآگاهان به سراغ دو خواهر رفته و مشخص شد دختر بچه ربوده شده به شمال کشور منتقل و به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان فروخته شده است. در ادامه تحقیقات ۱۵ نفر از اعضای این باند که سردسته آنها زن جوانی معروف به خانم دکتر بود بازداشت شدند. متهمان در تحقیقات اعتراف کردند که تا کنون ۵ کودک و نوزاد را فروخته‌اند.

با اعتراف متهمان و تکمیل تحقیقات کیفرخواست آنها به اتهام مشارکت در خرید و فروش کودک و نوزاد و یکی از متهمان همچنین به مشارکت در کودک ربایی از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت صادر شد.

منبع: روزنامه ایران