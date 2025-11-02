۱۵ زن و مرد که در پرونده خرید و فروش ۵ کودک و نوزاد بازداشت شده بودند بزودی در دادگاه کیفری پای میز محاکمه خواهند رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان-  وقتی مهر سال ۱۴۰۳ خبر ناپدید شدن کودک سه ساله‌ای توسط والدینش به کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت اعلام شد آنها هرگز تصور نمی‌کردند راز فعالیت یک باند مخوف فروش کودک و نوزاد لو برود.

در ادامه کارآگاهان اداره آگاهی پی بردند زوجی این کودک را ربوده و به خانه‌ای که دو خواهر در آن زندگی می‌کردند منتقل کرده بودند. با مشخص شدن این موضوع کارآگاهان به سراغ دو خواهر رفته و مشخص شد دختر بچه ربوده شده به شمال کشور منتقل و به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان فروخته شده است. در ادامه تحقیقات ۱۵ نفر از اعضای این باند که سردسته آنها زن جوانی معروف به خانم دکتر بود بازداشت شدند. متهمان در تحقیقات اعتراف کردند که تا کنون ۵ کودک و نوزاد را فروخته‌اند.

با اعتراف متهمان و تکمیل تحقیقات کیفرخواست آنها به اتهام مشارکت در خرید و فروش کودک و نوزاد و یکی از متهمان همچنین به مشارکت در کودک ربایی از سوی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت صادر شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
زنجانی رو که با عزت ازاد کردین لااقل اینارو اعدام کنید. البته اگه افغان نیستن و زیر سایه حمایت پایداریهای عزیز
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
از بچه های فروخته شده برگردانده شد یا نه باید اعدام بشوند چون سرنوشت یک بچه ویک خانواده را نابود کرده اند
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بی شرف های پست بی همه چیز...
الهی به عذاب دنیا آخرت مجازات بشید
دلم ترکید از تصور چنین جنایتی...
خدا به ما در مقابل این هم بدتر از وحوش رحم کنه...!!!
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چون طرف زیان دیده کودک و نوزاد ناتوان در مراقبت و حفاظت از خود بوده، حتما تشدید مجازات لازمه و طوری مجازات بشن و معرفی و پوشش رسانه ای گسترده تا عبرتی باشه برای بقیه شرور که خداقل تو این یکی مورد دیگه جرات ورود نداشته باشند!!!!!!
چه خبر حال بد کنی بود، هنوز سر وسینه م تحت فشار و تنش این خبره!!! خدا ازشون نگذره...یه لحظه بچه های خودمون جلو چشمم اومدن و از ترس وجودم به لرزه افتاد..‌پناه بر خدا...
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چهار روز دیگه با یک وثیقه آزاد می شوند و این قصه دوباره ادامه خواهد داشت.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
فقط اعدام
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
وسط شهر دارشون بزنید
۱
۲۳
پاسخ دادن
