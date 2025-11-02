مدیر سامانه املاک واسکان گفت: رکورد تعداد خوداظهاری‌های روزانه در سامانه املاک واسکان شکسته شده و از حدود ۱۰۰ هزار به ۱۸۵ هزار مورد رسیده است، که این امر افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-حسین عبداللهی مدیر سامانه ملی املاک و اسکان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر و همچنین ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آبان ماه امسال، خدمات صدور و تمدید بیمه نامه‌ها را منوط به استعلام اقامتگاه اصلی متقاضیان از سامانه‌ی املاک و اسکان نمود.

وی ادامه داد: بر این اساس، ارائه هرگونه خدمت بیمه‌ای باید منوط به استعلام کدپستی باشد که در این سامانه ثبت شده است. نکته این است که این موضوع از دی ماه سال ۱۴۰۳ پیگیری شده بود و سرویس مربوطه توسط بیمه مرکزی دریافت گردید و به صورت آزمایشی (پایلوت) تا آبان ۱۴۰۴ انجام گرفت.

او در خصوص فرآیند اطلاع‌رسانی و تغییر در آمار خوداظهاری گفت: تا پیش از این، اخطار و اطلاع‌رسانی به افرادی که خوداظهاری خود را در سامانه ثبت نکرده بودند، ارسال می‌شد و جهت سهولت کار بالغ بر ۱۰۰ میلیون استعلام از سامانه املاک و اسکان انجام شد تا شرکت‌های بیمه و کارگزاران اطلاع رسانی کافی را به متقاضیانی که در سامانه اقامت خود را ثبت نکردند، انجام دهند و از اول آبان ماه امسال، موضوع دیگر منوط به استعلام قطعی سامانه املاک و اسکان شد.

وی افزود: در حال حاضر، رکورد تعداد خوداظهاری‌های روزانه در سامانه شکسته شده و از حدود ۱۰۰ هزار به ۱۸۵ هزار مورد رسیده است، که این امر افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. این روند رو به افزایش است و اطلاع‌رسانی‌ها در حال انجام است.

وی در خصوص پایداری سرویس و راهنمای ثبت‌نام هم گفت: سرویس‌دهی تاکنون پاسخگو بوده است؛ اگرچه ممکن است اختلال‌های جزئی وجود داشته باشد که در هر سامانه‌ای طبیعی است، اما به شکلی نبوده که قطعی مستمر وجود داشته باشد و مردم به مشکل بخورند و در این خصوص هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. امکان ثبت سریع خوداظهاری در سامانه amlak.mrud.ir فراهم شده و افراد می‌توانند در کمتر از دو دقیقه ثبت‌نام خود را انجام دهند. برای این کار، افراد باید کدپستی و شناسه قبض برق خود را همراه داشته باشند تا بتوانند به راحتی نسبت به ثبت اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان اقدام نمایند.

عبداللهی در خصوص آمار استعلامات و عملکرد سرویس گفت: از ابتدای آبان ماه تاکنون، بیش از ۵ میلیون استعلام توسط بیمه مرکزی از سرویس سامانه املاک و اسکان دریافت شده است. پاسخ‌های داده شده عمدتاً مثبت بوده و سرویس بسیار پایدار عمل کرده و مشکلی از این بابت وجود نداشته است.

مدیر سامانه املاک و اسکان تأکید کرد: مردم به راحتی در حال انجام خوداظهاری هستند و این افزایش تعداد خوداظهاری‌ها نشان می‌دهد که مردم پای کار آمده‌اند و کار به سرعت در حال انجام شدن است.

علی
۱۴:۰۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
۹۰درصد مراجعه کننده ها اطلاعات وارد شده اشتباه است
چون که نیازمند بیمه ثالث هستند
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خونه اجاره کردم صاحبخونم قبول نکرد ملک را تو سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنه در نتیجه نتونستم وام هم بگیرم بنگاهی هم باهاش همدستی کرد و اجاره نامه را به جای ثبت تو سامانه خودنویس تو سامانه کاتب ثبت کرد
