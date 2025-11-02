با تلاش حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان یک کارچاق کن شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل دادگستری گلستان با اعلام خبر دستگیری یک کارچاق کن در گنبد کاووس، گفت: این فرد با ادعای این که در دادگستری نفوذ دارد و می‌تواند در دستگیری محکومانی که حکم جلب دارند، به اصحاب پرونده کمک کند، افراد را فریب می‌داد و از آنان پول می‌گرفت.

آسیابی افزود: در پایش محوطه بیرونی دادگستری مشخص شد این فرد با پرسه در اطراف ساختمان‌های قضایی با اصحاب پرونده ارتباط می‌گرفت و پس از فهمیدن علت مراجعه آنان به دادگستری، با ادعای این که در دستگاه قضایی، نفوذ دارد و می‌تواند از مسیر‌های غیرقانونی امور پرونده افراد را پیش ببرد، از مردم پول می‌گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش‌های کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، این فرد هنگام دریافت پول از یکی از قربانیان، دستگیر و هم اکنون بازداشت است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: متهم، مشاور املاک است و در بررسی‌ها و تحقیقات مشخص شد، با هیچ کس در دستگاه قضایی ارتباط ندارد و با ادعای نفوذ، افراد را فریب می‌داد.

آسیابی افزود: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری در طول شبانه روز آماده دریافت گزارش‌های مردم درباره کارچاق کن‌ها و افرادیست که با فریب مردم، وعده پیش بردن پرونده‌های قضایی از مسیر‌های غیرقانونی را دارند.

منبع: صدا و سیما