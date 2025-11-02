در پی چاقوکشی در قطاری نزدیک کمبریج در شرق انگلیس، ۹ نفر به شدت زخمی و دو مظنون دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی یک‌سری حمله با چاقو در قطار نزدیک کمبریج در شرق انگلیس، نه نفر با مصدومیت‌های شدید تحت درمان قرار گرفته‌اند و دو مظنون دستگیر شدند. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، این واقعه را «حادثه‌ای هولناک» خواند.

پلیس حمل‌ونقل انگلیس اعلام کرد که پلیس ضدتروریسم در حال پشتیبانی از تحقیقات آنها است تا جزئیات کامل و انگیزه این حادثه مشخص شود.

این حمله روز شنبه در قطار ساعت ۱۸:۲۵ از دانکاستر به سمت ایستگاه کینگز کراس لندن رخ داد. پلیس محلی کمبریج‌شایر گفت در ساعت ۱۹:۳۹ به وقت گرینویچ به محل این حادثه اعزام شده است. قطار در ایستگاه هانتینگدن متوقف شد و مأموران مسلح برای مهار وضعیت وارد عمل شدند.

 پلیس تأیید کرد که دو مرد در این رابطه دستگیر شده‌اند. یک شاهد عینی به اسکای‌نیوز گفت یکی از مظنونین که چاقوی بزرگی در دست داشت، توسط پلیس با شوکر الکتریکی خلع سلاح شد.

 کی‌یر استارمر در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: «افکار من با تمامی آسیب دیدگان است و از خدمات اضطراری به خاطر پاسخگویی سریعشان تشکر می‌کنم. »

سرویس آمبولانس شرق انگلیس از یک پاسخگویی گسترده در ایستگاه قطار هانتینگدن خبر داد که شامل آمبولانس‌های متعدد، تیم‌های مراقبت ویژه و سه آمبولانس هوایی می‌شد. مقامات پلیس تأکید کردند که در این مرحله زود است که در مورد علل حادثه گمانه‌زنی شود و تحقیقات فوری برای تعیین آنچه اتفاق افتاده در جریان است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله باچاقو ، انگلیس
خبرهای مرتبط
یک کشته و سه زخمی در حادثه حمله با چاقو در فرانسه
کشته شدن معلم فرانسوی به دست دانش‌آموز ۱۴ ساله
اعتراضات ضد مهاجرت در انگلیس و درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه