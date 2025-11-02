در پی چاقوکشی در قطاری نزدیک کمبریج در شرق انگلیس، ۹ نفر به شدت زخمی و دو مظنون دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی یکسری حمله با چاقو در قطار نزدیک کمبریج در شرق انگلیس، نه نفر با مصدومیتهای شدید تحت درمان قرار گرفتهاند و دو مظنون دستگیر شدند. کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، این واقعه را «حادثهای هولناک» خواند.
پلیس حملونقل انگلیس اعلام کرد که پلیس ضدتروریسم در حال پشتیبانی از تحقیقات آنها است تا جزئیات کامل و انگیزه این حادثه مشخص شود.
این حمله روز شنبه در قطار ساعت ۱۸:۲۵ از دانکاستر به سمت ایستگاه کینگز کراس لندن رخ داد. پلیس محلی کمبریجشایر گفت در ساعت ۱۹:۳۹ به وقت گرینویچ به محل این حادثه اعزام شده است. قطار در ایستگاه هانتینگدن متوقف شد و مأموران مسلح برای مهار وضعیت وارد عمل شدند.
پلیس تأیید کرد که دو مرد در این رابطه دستگیر شدهاند. یک شاهد عینی به اسکاینیوز گفت یکی از مظنونین که چاقوی بزرگی در دست داشت، توسط پلیس با شوکر الکتریکی خلع سلاح شد.
کییر استارمر در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: «افکار من با تمامی آسیب دیدگان است و از خدمات اضطراری به خاطر پاسخگویی سریعشان تشکر میکنم. »
سرویس آمبولانس شرق انگلیس از یک پاسخگویی گسترده در ایستگاه قطار هانتینگدن خبر داد که شامل آمبولانسهای متعدد، تیمهای مراقبت ویژه و سه آمبولانس هوایی میشد. مقامات پلیس تأکید کردند که در این مرحله زود است که در مورد علل حادثه گمانهزنی شود و تحقیقات فوری برای تعیین آنچه اتفاق افتاده در جریان است.
منبع: خبرگزاری فرانسه