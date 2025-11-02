وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با خانواده «احمدرضا بیضایی» شهروند ایرانی زندانی در ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «سید عباس عراقچی» در جریان سفر اخیر خود به تبریز، برای دومین بار در سه ماه گذشته با پدر «احمدرضا بیضایی» زندانی ایرانی در ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

بر اساس آن چه که وحید جلال زاده معاون وزیر خارجه اعلام کرده است «در این دیدار سید عباس عراقچی گزارشی از پیگیری‌های وزارت خارجه برای آزادی این شهروند ایرانی ارائه و تاکید کرد که در دستگاه دیپلماسی از همه ابزار‌های خود برای آزادی این شهروند ایرانی استفاده خواهیم کرد.»

بر اساس آنچه که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در حالی که دکتر احمدرضا بیضائی به همراه خانواده خود در فرودگاه استانبول منتظر پرواز تهران بود، پلیس ترکیه خانواده بیضایی را دیپورت کرده و خود او را بازداشت کردند. 

 بیضائی از اساتید دانشگاه‌های تبریز است.

برادر این استاد دانشگاه، شهید «محمودرضا بیضائی» از چهره‌های شناخته‌شده مدافعان حرم است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
واقعا استاد دانشگاه بوده؟ اتهامش چه بوده؟ جرمش اثبات شده ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اردوغان وپوتین هردو خائن ایران هستن هرچی میخوریم از ترکیه بیشعور میخوریم
۰
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
منصور
۱۳:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جرمش چی بوده ؟؟ / استاد دانشگاه هستی که باش
همینجوری الا بختکی که کسی را بازداشت نمیکنن و یا دیپورت نمیکنن / حتما یه کاری کرده
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۲:۴۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حالا مردم ایران دلارها ببرند ترکیه خرج کنند تا این احمق ها سرکش تر شوند . اسراییل دوم بغل گوش ایران است .مرگ بر اردوعان .
۰
۸
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اینم از ترکیه پرشکیان
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
متقابل به مثل کنید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
علت بازداشت؟؟

بی دلیل نمیشه ک !!

تو ترکیه با خانواده چیکار میکرد؟؟؟

این سفر واجب بود؟؟

والا ماتوان یک سفر ب شهرستان نداریم

این اساتید و پزشکان ایرانی همش تو سفر خارجی ند


با وجود اینترنت حالا میشه
ارتباط دانشگاهی داشت
چ لزومی داره؟؟
۸
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
علت بازداشت: احتمالا کسب اطلاعات درباره نیروهای مدافع حرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چشمت کور بشد داعش وطنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ظاهرا چندین ماهه ایشون زندانی هستن شما تازه الان خبرشو کار کردید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
رسالت ما باید صهیونیست زدایی باشه چه ترک چه عرب چه غربی و حتی ایرانی صهیونیست ها با هر ملیتی دشمن ما هستن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
یکی از این بی خاصیت ها تو ایران بازداشت کنید مجبور میشن دکتر بیضایی را ازاد کنن باید مثل خودشون باشون رفتار کرد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دقیقا تنها راهش همینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
با این دولت ترکیه خدا به داد این هموطن برسه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
ترکیه که نه ولی خب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مسامحه با حکومت صهیونیستی اردوغان دیگه کافیه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اردوان حمبال بی مزد ترامپ هست خود ترامپ گفت اردوان در منطقه خیلی بنا کمک کرده منظورش اشغال سوریه هست
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
یعنی بیخودی بازداشتش کردن حتمٱ یه چیزی بوده
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مثلا چی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مثلا چه خلافی از یک شخصیت علمی سر زده به نظرت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مثلا چی؟

نداره

خب دلیل بازداشت دارند دیگه
والا رسمی نمیکردن

ندزدیدنش ک
رسما بازداشت شده

علت و نمیگن

برادر شهید بودن شو خبرمیدن

ب خدا
برادر شهیدش
راضی نیس

استاد دانشگاه هس شکر خدا خانواده داره

تحت سرپرستی برادر شهیدش نبوده ک
اینقدر بزرگش میکنی

این فامیل و اشنا شهدا رو اعصاب مردم راه میرن با پارتی بازی هاشون
تموم ش کنین
Russian Federation
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حالا نکته اینجاست چون مدافع حرم بود وگرنه اگه تو میدان نبود ااهمیت نمیدادن
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
برادرش شهید شده

بله با نظرتون موافقم
۱۲
