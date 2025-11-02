باشگاه خبرنگاران جوان ـ «سید عباس عراقچی» در جریان سفر اخیر خود به تبریز، برای دومین بار در سه ماه گذشته با پدر «احمدرضا بیضایی» زندانی ایرانی در ترکیه دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس آن چه که وحید جلال زاده معاون وزیر خارجه اعلام کرده است «در این دیدار سید عباس عراقچی گزارشی از پیگیریهای وزارت خارجه برای آزادی این شهروند ایرانی ارائه و تاکید کرد که در دستگاه دیپلماسی از همه ابزارهای خود برای آزادی این شهروند ایرانی استفاده خواهیم کرد.»
بر اساس آنچه که در برخی از رسانهها منتشر شده است در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در حالی که دکتر احمدرضا بیضائی به همراه خانواده خود در فرودگاه استانبول منتظر پرواز تهران بود، پلیس ترکیه خانواده بیضایی را دیپورت کرده و خود او را بازداشت کردند.
بیضائی از اساتید دانشگاههای تبریز است.
برادر این استاد دانشگاه، شهید «محمودرضا بیضائی» از چهرههای شناختهشده مدافعان حرم است.