کوهنورد ۶۷ ساله از ارتفاع ۵۰۰۰ متری قله دماوند سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت هلال احمر مازندران اعلام کرد: در ساعت ۹:۳۵ شنبه ۱۰ آبان گزارشی از وقوع حادثه سقوط از ارتفاع ۵۰۰۰ متری قله دماوند از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان به پایگاه امداد و نجات رینه اعلام شد.

کوهنورد ۶۷ ساله از ارتفاع ۵۰۰۰ متری قله دماوند سقوط کرده و دارای تروما‌های شدید بود که با تماس تلفنی اعضای تیم عملیاتی پایگاه رینه و دریافت ارزیابی بالینی از فرد حادثه دیده مبنی بر خشکی پیکر و یخ زدگی متوجه فوت مصدوم شدند.

بلافاصله تیم عملیاتی از پایگاه رینه به محل حادثه در منطقه شمالی دماوند اعزام شده و پس از ساعت‌ها پیمایش به فرد حادثه دیده دسترسی پیدا کرده و به منطقه امن منتقل کردند.

به دلیل تاریکی هوا و صعب العبور بودن منطقه و خطرات احتمالی برای تیم امدادی، پیکر مرحوم همچنان در ارتفاع ۵۰۰۰ متری باقی مانده و تا این لحظه امکان انتقال وجود نداشته است.

۱۱:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پیر مرد در دماوند چکار میکند آنهم 5000متری برو پارک بشین با دوستانت گب بزن باید درارتفاعات ممنوعیت سنی ملاحظه شود
