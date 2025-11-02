باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز نشان می‌دهد که شاخص آلودگی هوا در دشت آزادگان به عدد ۲۸۹ میکروگرم بر متر مکعب بوده که در محدوده «قرمز» و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارد.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای اهواز ۱۵۹ و هویزه ۱۷۴ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در وضعیت قرمز بوده و برای همه گروه‌های سنی ناسالم است.

این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۴۳، باغ‌ملک۱۱۱، بهبهان۱۳۷، خرمشهر۱۲۶، دزفول۱۱۶، شادگان ۱۰۱، شوشتر۱۴۵، کارون ۱۲۵، ماهشهر ۱۳۱ و ملاثانی۱۲۰ در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای آبادان ، آغاجری، اندیکا ، ایذه، دهدز، رامهرمز ، شوش، لالی، رامهرمز مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول» ارزیابی شده و دهدز تنها شهری است که هوای آن در وضعیت «پاک» قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.‌

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور