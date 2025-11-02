ستارگان باتجربه اینترمیامی نتوانستند مانع شکست تیمشان شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشویل با پیروزی حیاتی ۲ بر یک مقابل اینتر میامی، سری دور اول پلی‌آف MLS کاپ را به بازی سوم کشاند. این شکست، اولین باخت میامی پس از ۱۰ بازی پیاپی بدون شکست در لیگ بود و رویای قهرمانی زودهنگام تیم خاویر ماسکرانو را به تعویق انداخت. حالا همه چیز به بازی شنبه آینده در فلوریدا کشیده شده؛ جایی که برنده، بلیت نیمه‌نهایی کنفرانس شرق را رزرو می‌کند.

اینتر میامی که در بازی اول موفق به کسب پیروزی ۳-۱ شده بود، نتوانست در تنسی هم آن نتیجه را تکرار کند. سم سوریج و جاش باوئر گل‌های نشویل در این مسابقه را به ثمر رساندند. گل دقیقه ۹۰ لیونل مسی هم برای به تساوی و کشیدن بازی به ضربات پنالتی کافی نبود.

بازی سوم اینتر میامی و نشویل، هفته‌ی آینده به میزبانی میامی برگزار خواهد شد. سال گذشته هم اینتر میامی با وجود اینکه شانس اصلی صعود محسوب می‌شود، کارش در دور اول پلی‌آف به بازی سوم کشیده شد و پس از شکست خانگی مقابل آتلانتا یونایتد از دور رقابت‌ها کنار رفتند.