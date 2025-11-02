باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهی در آستانه زمستان پرداخت و اظهار کرد: خبر خوب این است که پرشدگی مخازن ما با توجه به هماهنگی‌های تنگاتنگی که از تابستان با همکارانمان در وزارت نفت داشتیم، هم‌اکنون بالغ بر ۹۵ درصد است.

او افزود: این موضوع به ما این امکان را می‌دهد که در حوزه تأمین انرژی و سوخت برای نیروگاه‌ها، محدودیتی نداشته باشیم، مشروط بر اینکه گاز و ذخایر سوخت کافی تأمین شود.

مذکوری با اشاره به تقاضای بالای مصرف برق در زمستان گفت: در صنعت برق، با توجه به اینکه تقاضای ما در زمستان از میزان تولید در دسترس کمتر است، ما با مشکلی در این حوزه مواجه نخواهیم بود. هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت و به‌طور خاص همکاران در کمیسیون انرژی مجلس انجام شده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال با کمترین مشکل بتوانیم به تأمین نیاز‌های برق کشور بپردازیم و از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم.