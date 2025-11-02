باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به صورت رسمی و با برپایی آیین افتتاحیه روز جمعه ۱۶ آبان ماه در شهر ریاض آغاز خواهد شد.

کادر سرپرستی کاروان ورزشی ایران که چند روز پیش و جهت مهیا کردن ورود ورزشکاران و کادر فنی رشته‌های شرکت کننده در ریاض حضور دارند امروز و در نشست نهایی ثبت نام (DRM) تکلیف تعداد نمایندگان ایران را مشخص کردند.

طبق این ثبت نام که با حضور تابع سرپرست کاروان، رحیمی و عاطفه اسلامیان معاونان کاروان برگزار شد. اطلاعات تکمیلی ۱۹۰ ورزشکار ایرانی (در ۲۰ رشته از ۲۳ رشته به همراه کوراش که به صورت نمادین برگزار می‌شود) تک به تک از وزن و دسته و ماده و رشته مورد بررسی قرار گرفت و کارت شناسایی آنها برای حضور در بازی‌های صادر شد.

اتفاق ویژه این نشست، تصمیم اخیر فدراسیون جهانی وزنه برداری بود که تعداد دسته‌های این رشته را به ۵ مرد و ۵ زن کاهش داد. بدین ترتیب هر کشور در هر بخش می‌تواند ۸ وزنه بردار معرفی کند، اما ۵ نفر از آنها می‌توانند در دسته‌های خود به رقابت بپردازند. ‎

تحویل اتاق‌ها و ساختمان مخصوص اسکان کاروان ورزشی ایران، هماهنگی در خصوص ساعات و اماکن تمرینی، حمل و نقل، امنیت، تغذیه و زمان بندی مسابقات و مسائل فنی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

منبع: کمیته ملی المپیک