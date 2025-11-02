مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: آئین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی هنوز اجرایی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی خادم ثامنی مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: کیسه‌های پلاستیکی تهدید بالقوه‌ای برای سلامت عموم است.

خادم ثامنی افزود: آبزیان، پرندگان و دام گاهاً پلاستیک‌ها را به جای مواد غدایی بلع می‌کنند. پسماند‌های پلاستیکی یک بار مصرف طول زمان استفاده شأن کمتر از ده دقیقه است ولی زمانی که می‌خواهند در محیط تخریب شوند چند صد سال زمان می‌برد.

وی گفت: با گذشت ۳ سال از تصویب و ابلاغ آئین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در هیئت وزیران، این دستورالعمل هنوز اجرایی نشده است.

به گفته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، این آئین‌نامه به دلیل برخی ایراد‌ها به هیئت دولت بازگردانده شده تا مجدداً بازنگری شود.

منبع: مهر

برچسب ها: محیط زیست ، پسماند
خبرهای مرتبط
سختی و شیرینی‌های کار محیط‌بانی؛ قلب‌هایی که برای مرال می‌تپد
پیشنهاد یک پاسبان طبیعت برای مقابله با شکارچیان + فیلم
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
آخرین اخبار
تازه‌ترین جزئیات پیش ثبت نام حج و سفر‌های عمره
۲۰هزار واحد صنفی غیرمجاز در پایتخت مجوز گرفته‌اند/ طرح نظارت بر جرائم را ایجاد می‌کنیم تا کسی زیاده‌خواهی نکند
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی
دستگیری کلاهبرداران رمز ارز در تهران
آغاز ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق
تکذیب برخی شایعه‌سازی‌ها در مورد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
ثبت ۲۶۱ هزار واقعه فوت در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در کشور
چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی طولانی شده است؟
فروشنده مترو، کلاهبردار اسکیمری از آب درآمد
زورگیران خشن دستگیر شدند
فعال غیر مجاز ارزی در پایتخت دستگیر شد
خدمات‌رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در راهپیمایی ۱۳ آبان
آتش‌سوزی رستوران دوطبقه شهرک غرب/ سرایت شعله‌ها به بانک مجاور
نامگذاری ۳۹ معبر شهری به نام شهدای گرانقدر در تهران
ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است
سند فاز یک محله بروجردی بعد از ۳۵ سال نهایی شده است/ ساخت و ساز در فاز پنج جواز دارد
آتش‌سوزی در کارگاه شارژ سیلندر‌های گاز مایع در شهرک مسعودیه
نسل دیجیتال و بحران کم‌توجهی: چگونه رسانه‌ها می‌توانند خطرناک باشند؟
آقامیری: ضرورت ورود دادستانی برای تعیین‌تکلیف ساختمان‌هایی با تخلفات ساخت و ساز
رویکرد تازه بهزیستی در حمایت از کودکان/ از مراکز شبانه‌روزی تا خانه‌های خانواده‌محور
به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
تشکری هاشمی: بجای هزینه برای تخریب منتقدان، پول‌ها را خرج بهبود شهر کنید
ایجاد اداره حریم توسط استانداری خلاف قانون است/ پاساژ‌های ناایمن تا زمان ایمن سازی، اجازه فعالیت نداشته باشند
آئین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی هنوز اجرایی نشده است
قرنطینه سایت تکثیر یوزپلنگ در اسارت
کیفیت هوای پایتخت امروز قابل قبول است
پرونده باند خرید و فروش نوزادان به دادگاه رسید
نامه شاکی حکم اعدام را شکست
ماجرای اجاره ۳ میلیاردی غرفه‌های سازمان میادین میوه و تره بار