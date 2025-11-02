باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی خادم ثامنی مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: کیسه‌های پلاستیکی تهدید بالقوه‌ای برای سلامت عموم است.

خادم ثامنی افزود: آبزیان، پرندگان و دام گاهاً پلاستیک‌ها را به جای مواد غدایی بلع می‌کنند. پسماند‌های پلاستیکی یک بار مصرف طول زمان استفاده شأن کمتر از ده دقیقه است ولی زمانی که می‌خواهند در محیط تخریب شوند چند صد سال زمان می‌برد.

وی گفت: با گذشت ۳ سال از تصویب و ابلاغ آئین نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی در هیئت وزیران، این دستورالعمل هنوز اجرایی نشده است.

به گفته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست، این آئین‌نامه به دلیل برخی ایراد‌ها به هیئت دولت بازگردانده شده تا مجدداً بازنگری شود.

منبع: مهر