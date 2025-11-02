باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش رسانهها، روز شنبه حداقل ۲۳ نفر در انفجار یک سوپرمارکت در مکزیک کشته شدند. این انفجار پس از آتشسوزی در فروشگاه والدو در هرموسیلو در ایالت سونورا در شمال غربی مکزیک رخ داد.
اگرچه هنوز آمار رسمی منتشر نشده است، گزارشهای رسانهها حاکی از تلفات اولیه حداقل ۲۳ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰ نفر است.
آتشسوزی تحت کنترل قرار گرفته و تحقیقات برای تعیین علت انفجار آغاز شده است. طبق گزارش روزنامه لا خورنادا، نشت گاز یا تجمع سوخت یکی از فرضیههای در حال بررسی است.
دبیرخانه امنیت عمومی سونورا در پلتفرم رسانه اجتماعی آمریکایی X، «حمله یا رویدادی مرتبط با اقدام خشونتآمیز علیه غیرنظامیان» را رد کرد. رئیس جمهور کلودیا شینبائو به قربانیان تسلیت گفت.
او در X نوشت: «من با فرماندار سونورا، آلفونسو دورازو در تماس بودهام تا در صورت نیاز پشتیبانی لازم را ارائه دهم. من به وزیر کشور، رزا ایسلا رودریگز، دستور دادم تا یک تیم پشتیبانی برای کمک به خانوادهها و مجروحان اعزام کند.»
منبع: آناتولی