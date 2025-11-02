رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان لاهیجان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه لاهیجان، گفت: بیش از ۱۵۰ فیلم کوتاه از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام سید جواد سلیمانی ـ امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان لاهیجان با اشاره به سابقه سینمایی این شهر گفت: در گذشته نهچندان دور، حدود پنجاه سال پیش، لاهیجان سه تا چهار سینما داشت، اما متأسفانه چند سالی بود که سینماها تعطیل شدند. از آنجا که این شهر، شهر هنرمندان و خلاقیت است، ضرورت دیدم دوباره سینما را احیا کنیم. با همکاری مالک سینما، خیرین و شهرداری، سینما "شهر سبز" را راهاندازی کردیم که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.
وی ادامه داد: در این مدت با هنرمندان زیادی آشنا شدم و دغدغهها و فیلمنامههایشان را از نزدیک دیدم. احساس کردم فیلم کوتاه یکی از بهترین ابزارهای انتقال مفاهیم انسانی و ارزشهای اخلاقی است. خوشبختانه تعدادی از جوانان فیلمساز ما در جشنواره فیلمبرداری تگزاس آمریکا هم موفق به کسب مقام شدند و این انگیزهای شد برای حمایت جدیتر از آنان.
جرقه برگزاری جشنواره و استقبال چشمگیر جوانان
امام جمعه لاهیجان در توضیح چگونگی شکلگیری جشنواره گفت: جرقه این جشنواره از همانجا زده شد؛ وقتی دیدم جوانان ما با وجود امکانات محدود، آثار ارزشمندی خلق میکنند. بهعنوان امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان، وظیفه خود دانستم از آنان حمایت کنم. در شورای فرهنگ عمومی موضوع مطرح شد و با تأمین بودجه و همکاری داوران و کارشناسان سینما، فراخوان منتشر کردیم.
حجتالاسلام سلیمانی با اشاره به استقبال بینظیر از این رویداد افزود: در کمال ناباوری، بیش از ۱۵۰ فیلم کوتاه از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. این اتفاق نشان داد که جوانان و نوجوانان چقدر به تولید آثار فرهنگی و هنری علاقهمندند.
وی گفت: فیلمهایی از استان گیلان، تهران، شهریار و اصفهان به دست ما رسید. بسیاری از فیلمسازان از طریق صفحه مجازی جشنواره در شبکههای اجتماعی از برگزاری آن مطلع شدند.
محورها و اهداف جشنواره
رئیس شورای فرهنگ عمومی لاهیجان در تشریح موضوعات جشنواره اظهار کرد: چهار محور اصلی جشنواره عبارتاند از کرامت انسانی، فرزندآوری، سبک زندگی ایرانیاسلامی و ارزشهای دینی. فیلمسازان با الهام از این مضامین، آثار متنوعی تولید کردند؛ از دغدغههای اجتماعی تا روایتهای حماسی و خانوادگی.
وی افزود: برخی از فیلمسازان نوجوان، دغدغههایی درباره نماز جمعه یا مطالبهگری اجتماعی داشتند. یکی از آثار شاخص، فیلمی درباره مطالبهگری امام جمعه در حل مشکلات مردم بود. این نشان میدهد که نسل جوان، نگاه روشنی به نقش دین و روحانیت در جامعه دارد.
از جشنواره تا امید به ماندگاری فرهنگی
حجتالاسلام سلیمانی با بیان اینکه «فیلم کوتاه هنر میانبر برای رسیدن است» گفت: فیلم کوتاه هدف و مسیر مشخصی دارد؛ مخاطب بیحوصله و تنوعزده را هدایت میکند، آزاداندیشی را تقویت میکند و قدرت ابتکار فیلمساز را محک میزند. مهمتر از همه، پیام را سریع و اثرگذار منتقل میکند.
وی درباره برنامه اکران آثار افزود: فیلمها طی دو روز از ۱۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۴ در سینما شهر سبز لاهیجان اکران میشوند. روز ۱۲ آبان نیز آیین اختتامیه با حضور مدیران استانی، هنرمندان و صاحبان آثار برتر برگزار خواهد شد. هدف ما این است که جشنواره بهصورت سالانه برگزار شود و لاهیجان به قطب فیلم کوتاه شمال کشور تبدیل گردد.
نگاه فرهنگی امام جمعه به نقش جوانان
در پایان، حجتالاسلام سلیمانی تأکید کرد: یک امام جمعه میتواند با تکیه بر توان و خلاقیت جوانان، کارهایی انجام دهد که شاید در نگاه برخی ممکن نباشد. جشنواره فیلم کوتاه لاهیجان نمونهای از این همکاری میان نسل جوان، هنر و ارزشهای دینی است. ما با کمک همین جوانان توانستیم نشان دهیم شورای فرهنگ عمومی فقط یک نهاد اداری نیست، بلکه میتواند پویایی فرهنگی و نشاط اجتماعی را در شهر رقم بزند.