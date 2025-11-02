باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر خود به روسیه، اظهار کرد: جلسات بریکس در درجه اول برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین کشور‌های عضو بود که سیاست‌های بریکس در حوزه سیاسی و اقتصادی با این تفاهم‌نامه تنظیم شود. روز اول اجلاس با این اقدام آغاز و بلافاصله جلسات اصلی برگزار شد. جلسات به میزبانی شورای شهر مسکو برگزار و دیدگاه‌های هر یک از نمایندگان کشور‌های مختلف بیان شد. معاون وزارت کشور و رئیس شورای شهر در این اجلاس سخنرانی داشتند. سه جلسه فشرده دیگر نیز با محوریت مسائل تخصصی برگزار شد.

چمران با بیان اینکه هم‌افزایی و همکاری کشور‌های عضو بریکس مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: در این مورد بحث انجام شد که در حملاتی همچون حمله اسرائیل به ایران شهر‌های دیگر ساکت نمانند و واکنش نشان دهند. در مورد استفاده از کارت‌های عابر بانک ایرانی در کشور روسیه نیز بحث‌هایی صورت گرفت؛ البته بانک بریکس هنوز آغاز به کار نکرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پلمپ پاساژ‌های شانزلیزه و آلومینیوم، گفت: دادستانی باید موضوع را پیگیری کند و شهرداری نیز گزارش لازم را ارائه دهد تا پاساژ‌های ناایمن تا زمانی که به ایمنی نرسیدند، اجازه فعالیت نداشته باشند.

وی با بیان اینکه تهرانی که دو کیلومتر حریم داشته باشد نیاز به بحث ندارد، خاطرنشان کرد: اگر این دو کیلومتری را که مطرح کرده‌اند، حذف کنند، راحت‌تر است. قانونی برای حریم وجود داشته و در شورای عالی معماری نیز تصویب شده است. معاونت شهرسازی و مسئول حریم یک تور برای خبرنگاران برگزار کند تا اصحاب رسانه بدانند در سال‌هایی که مسئولیت حریم با شهرداری بود، چه تعداد ساخت و ساز غیرمجاز انجام شده و در هفته‌های اخیر چه تعداد ساخت و ساز صورت گرفته است. استانداری دنبال ایجاد اداره حریم رفته که این خلاف قانون است. حریم شهر‌ها توسط همان شهر اداره می‌شود نه استانداری. این اتفاق غارت کردن و خراب کردن شهر تهران است. مردم تهران و شهر‌های دیگر متضرر می‌شوند و تنفس‌گاه‌ها با ساخت‌وساز از بین می‌رود و زمین‌های کشاورزی به ساختمان تبدیل می‌شود و زمین‌خواران سود می‌کنند و می‌روند.

وی ادامه داد: شهردار تهران نیز در روز‌های قبل در مورد غیر قانونی بودن اقدامات در حریم سخنانی داشت. آنها یک پله بالاتر رفتند و می‌گویند حاکمیتی است؛ یعنی زور قلدری است. این یعنی اجازه دهیم هر کاری انجام دهند. ما از طریق مجلس موارد را پیگیری می‌کنیم و این حکم باید لغو شود. اگر روند ادامه پیدا کند، شکایت خواهیم کرد.

چمران با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی یادآور شد: کسانی که این انتخابات را طراحی کرده‌اند به دنبال توازن بین گروه‌ها در شورا هستند. ما احزاب نداریم، اما می‌خواهیم نشان دهیم که حزب داریم. مگر احزاب چقدر قدرت و نفوذ بین مردم دارند؟ طراحان به دنبال این هستند که گروهی که آراء بیشتری دارد، به یکباره بیشتر صندلی‌های شورا را به خود اختصاص ندهد.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص آلایندگی کارخانه سیمان، تصریح کرد: مردم اطراف این کارخانه همه ناراحت هستند و گلایه دارند. آن کارخانه تحت نظر سازمان محیط زیست تجهیزات جدیدی خریداری کرده که از آلودگی جلوگیری کند، اما به هرشکل این آلایندگی وجود دارد. شهرداری از سال‌های قبل نسبت به ساخت بوستان در اطراف کارخانه اقدام کرده و امیدواریم این بوستان آلایندگی در این محدوده را تعدیل کند.

چمران در خصوص تبلیغات شهری در مورد آسفالت معابر، خاطرنشان کرد: میزان و حجم آسفالت بالا بوده و دو برابر آمار سه سال قبل است. اینکه حجم بالایی آسفالت توزیع شده، درست است. معابری هم که به آسفالت نیاز دارند، باید مورد توجه قرار بگیرند. وقتی تناژ آسفالت را با متر و طول حساب کنیم، میزان بالایی خواهد بود..