مدیرکل دفتر منابع فیزیکی و امورعمرانی وزارت بهداشت در سفر یک روزه به چهارمحال و بختیاری با بازدید از پروژه‌های عمرانی فعال حوزه سلامت این استان، بر اجرای طرح توریسم درمانی در بیمارستان سینا جونقان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده -  سلیمی مدیرکل دفتر منابع فیزیکی و امورعمرانی وزارت بهداشت با حضور در شهرستان فارسان از میزان پیشرفت پروژه فاز توسعه بیمارستان سید الشهدا (ع) فارسان و بیمارستان سینا جونقان دیدن کرد.

وی با تاکید بر اجرای طرح توریسم درمانی در این استان گفت: فضای محیطی و طبیعت بیمارستان جونقان شرایط لازم برای اجرای این طرح را دارد از این رو برنامه ریزی جهت ساخت اورژانس و کلینیک شبانه روزی با استفاده ظرفیت خیری ضروری است.

 بازدید میدانی از پروژه احداث کلینیک خیری بیماران خاص فارسان به نام خیر نیک اندیش حاج جمعه مالکی و پایگاه اورژانس ۱۱۵ خیری زنده یاد حاج محمدرضا مالکی هم از دیگر برنامه‌های مسئولان بود.

در این بازدید ضمن دیدار با فرزند خیر نیک اندیش، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بررسی و در جهت رفع موانع و تسریع در روند احداث این طرح‌های عمرانی تصمیم گیری شد.

 

