کارشناس بازار سرمایه در حوزه برگزاری مجامع گفت: تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، نزدیک به بیش از ۱۱۸۰ مجمع برگزار کردیم این آمار شامل مجامع نوبت اول و دوم و تنها برای ناشران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خاوری، کارشناس بازار سرمایه در حوزه برگزاری مجامع، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی آمار مجامع برگزار شده در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: با توجه به شرایط خاصی که امسال در کشور تجربه کردیم، مقایسه آمار مجامع با سال گذشته ممکن است چندان صحیح نباشد. اما به طور کلی، آمار خوبی از برگزاری مجامع داریم.

او ادامه داد: از خرداد ماه سال جاری، به دلیل شرایط خاص، آمار مجامع ما به تیرماه منتقل شد و در تیرماه نزدیک به ۴۷۰ مجمع برگزار کردیم، در حالی که در خرداد ماه تنها حدود ۱۶۰ مجمع برگزار شد. این تغییر ناشی از مسائل پیش‌آمده در آن زمان بود.

خاوری با اشاره به آمار کلی مجامع برگزار شده، خاطرنشان کرد: تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، نزدیک به بیش از ۱۱۸۰ مجمع برگزار کردیم این آمار شامل مجامع نوبت اول و دوم و تنها برای ناشران است. سهم مجامع عمومی سالیانه بیشترین سهم را دارد و ما نزدیک به ۶۶۵ مجمع عمومی سالیانه، ۲۷۰ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و ۲۴۰ مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوعات افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه برگزار کردیم.

او همچنین تأکید کرد: بیشترین تعداد برگزاری مجامع در تیر و مرداد ماه بوده است. نکته مهمی که امسال شاهد آن بودیم، برگزاری مجمع الکترونیکی برای اولین بار در نماد شیراز پالایش نفت شیراز بود که به سهامداران عدالت امکان حضور و رأی‌گیری الکترونیک را فراهم کرد. این مجمع برای ۱۹ میلیون سهامدار برگزار شد و پس از پنج سال یکی از ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت به‌صورت مستقیم به برگزاری مجمع الکترونیکی اقدام کرد.

خاوری افزود: از مجموع ۱۱۸۰ مجمع برگزار شده، بیش از ۸۰ درصد آنها به‌صورت آنلاین و با امکان پخش زنده و پرسش و پاسخ برای سهامداران مهیا بود. با این حال، برخی ناشران هنوز امکان پوشش پخش زنده را برای سایر سهامداران ندارند.

او در ادامه، به آمار رأی‌گیری‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: آمار رأی‌گیری‌های الکترونیکی هنوز پایین است و تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مجامع برگزار شده دارای رأی‌گیری الکترونیکی بودند. در بهترین حالت، حدود ۲۰۰ مجمع در این هفت ماه رأی‌گیری الکترونیکی داشتند. انتظار می‌رود ناشران با توجه به شرایط و قوانین سازمان، از این روش استقبال بیشتری داشته باشند تا امکان مشارکت برای سهامداران فراهم شود.

خاوری در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط پیش‌آمده و قوانین سازمان، ناشران به برگزاری رأی‌گیری‌های الکترونیکی و آنلاین توجه بیشتری کنند تا بتوانند مشارکت سهامداران را در تصمیم‌سازی‌های خود افزایش دهند.