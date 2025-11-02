کارشناس بازار سرمایه در حوزه برگزاری مجامع گفت: تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، نزدیک به بیش از ۱۱۸۰ مجمع برگزار کردیم این آمار شامل مجامع نوبت اول و دوم و تنها برای ناشران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خاوری، کارشناس بازار سرمایه در حوزه برگزاری مجامع، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی آمار مجامع برگزار شده در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: با توجه به شرایط خاصی که امسال در کشور تجربه کردیم، مقایسه آمار مجامع با سال گذشته ممکن است چندان صحیح نباشد. اما به طور کلی، آمار خوبی از برگزاری مجامع داریم. 

او ادامه داد: از خرداد ماه سال جاری، به دلیل شرایط خاص، آمار مجامع ما به تیرماه منتقل شد و در تیرماه نزدیک به ۴۷۰ مجمع برگزار کردیم، در حالی که در خرداد ماه تنها حدود ۱۶۰ مجمع برگزار شد. این تغییر ناشی از مسائل پیش‌آمده در آن زمان بود. 

خاوری با اشاره به آمار کلی مجامع برگزار شده، خاطرنشان کرد: تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، نزدیک به بیش از ۱۱۸۰ مجمع برگزار کردیم این آمار شامل مجامع نوبت اول و دوم و تنها برای ناشران است. سهم مجامع عمومی سالیانه بیشترین سهم را دارد و ما نزدیک به ۶۶۵ مجمع عمومی سالیانه، ۲۷۰ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و ۲۴۰ مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوعات افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه برگزار کردیم. 

او همچنین تأکید کرد: بیشترین تعداد برگزاری مجامع در تیر و مرداد ماه بوده است. نکته مهمی که امسال شاهد آن بودیم، برگزاری مجمع الکترونیکی برای اولین بار در نماد شیراز پالایش نفت شیراز بود که به سهامداران عدالت امکان حضور و رأی‌گیری الکترونیک را فراهم کرد. این مجمع برای ۱۹ میلیون سهامدار برگزار شد و پس از پنج سال یکی از ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت به‌صورت مستقیم به برگزاری مجمع الکترونیکی اقدام کرد. 

خاوری افزود: از مجموع ۱۱۸۰ مجمع برگزار شده، بیش از ۸۰ درصد آنها به‌صورت آنلاین و با امکان پخش زنده و پرسش و پاسخ برای سهامداران مهیا بود. با این حال، برخی ناشران هنوز امکان پوشش پخش زنده را برای سایر سهامداران ندارند. 

او در ادامه، به آمار رأی‌گیری‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: آمار رأی‌گیری‌های الکترونیکی هنوز پایین است و تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مجامع برگزار شده دارای رأی‌گیری الکترونیکی بودند. در بهترین حالت، حدود ۲۰۰ مجمع در این هفت ماه رأی‌گیری الکترونیکی داشتند. انتظار می‌رود ناشران با توجه به شرایط و قوانین سازمان، از این روش استقبال بیشتری داشته باشند تا امکان مشارکت برای سهامداران فراهم شود. 

خاوری در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط پیش‌آمده و قوانین سازمان، ناشران به برگزاری رأی‌گیری‌های الکترونیکی و آنلاین توجه بیشتری کنند تا بتوانند مشارکت سهامداران را در تصمیم‌سازی‌های خود افزایش دهند.

برچسب ها: بورس ایران ، مجامع الکترونیک
خبرهای مرتبط
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش هزار و ۷۰۴ واحدی شاخص کل بورس
ابزار‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بورس/ توجه به تنوع در سبد سرمایه‌گذاری یکی از کلید‌های موفقیت در بازار است+ فیلم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از ورود نقدینگی به بازار سرمایه آغاز دوباره عرضه اولیه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
آخرین اخبار
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد
توزیع شیرمدارس در آینده نزدیک اجرا می‌شود
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
ارتقاء سطح تعاملات تجاری/ رشد ۲۰ درصدی صادرات با اتکا به صنعت نمایشگاهی
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه+ عکس
پایداری تولید مرغ مشروط بر تامین نهاده‌های دامی
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
بیمه فراگیر گندم اجرا می‌شود؟
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
افزایش قیمت نهاده قیمت شیرخام را افزایش می‌دهد
ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید ۹ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان توسط سیمان / تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها