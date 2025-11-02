باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه شامگاه شنبه با انتشار بیانیهای، استفاده ایالات متحده از «نیروی نظامی بیش از حد» در دریای کارائیب را به عنوان بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر محکوم کرد و بار دیگر از رهبری ونزوئلا حمایت نمود.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در بیانیه خود اعلام کرد: «ما به شدت استفاده از نیروی نظامی بیش از حد در اجرای عملیات ضد مواد مخدر را محکوم میکنیم. چنین اقداماتی نقض قوانین داخلی آمریکا و همچنین هنجارهای حقوق بینالملل است.»
این انتقاد در پی تشدید حضور نظامی ایالات متحده در کارائیب شامل استقرار جنگندهها، ناوهای جنگی و هزاران سرباز صورت میگیرد. یک کمپین آمریکایی در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی علیه آنچه واشنگتن «تجارت غیرقانونی مواد مخدر» مینامد، تاکنون منجر به هدف قرار گرفتن حداقل ۱۴ قایق و کشته شدن ۶۱ نفر شده است.
زاخارووا در ادامه تأکید کرد: «روسیه حمایت قاطع خود از رهبری ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی این کشور را تأیید میکند.» این موضعگیری در ادامه توافق مشارکت استراتژیک است که در ماه مه توسط ولادیمیر پوتین و نیکلاس مادورو در مسکو امضا شد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز امروز یکشنبه در اظهاراتی به خبرگزاری تاس گفت: «ما میخواهیم همه چیز در مسیر صلحآمیز باقی بماند و هیچ موقعیت تضاد جدیدی در منطقه ایجاد نشود.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که مادورو بارها اعلام کرده آمریکا قصد برکناری او را دارد.
