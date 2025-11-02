وزارت خارجه روسیه اقدامات واشنگتن در دریای کارائیب را به شدت محکوم کرد و آن را نقض قوانین داخلی آمریکا و هنجار‌های حقوق بین‌الملل خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای، استفاده ایالات متحده از «نیروی نظامی بیش از حد» در دریای کارائیب را به عنوان بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر محکوم کرد و بار دیگر از رهبری ونزوئلا حمایت نمود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در بیانیه خود اعلام کرد: «ما به شدت استفاده از نیروی نظامی بیش از حد در اجرای عملیات ضد مواد مخدر را محکوم می‌کنیم. چنین اقداماتی نقض قوانین داخلی آمریکا و همچنین هنجار‌های حقوق بین‌الملل است.»

این انتقاد در پی تشدید حضور نظامی ایالات متحده در کارائیب شامل استقرار جنگنده‌ها، ناو‌های جنگی و هزاران سرباز صورت می‌گیرد. یک کمپین آمریکایی در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی علیه آنچه واشنگتن «تجارت غیرقانونی مواد مخدر» می‌نامد، تاکنون منجر به هدف قرار گرفتن حداقل ۱۴ قایق و کشته شدن ۶۱ نفر شده است.

زاخارووا در ادامه تأکید کرد: «روسیه حمایت قاطع خود از رهبری ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی این کشور را تأیید می‌کند.» این موضع‌گیری در ادامه توافق مشارکت استراتژیک است که در ماه مه توسط ولادیمیر پوتین و نیکلاس مادورو در مسکو امضا شد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز امروز یکشنبه در اظهاراتی به خبرگزاری تاس گفت: «ما می‌خواهیم همه چیز در مسیر صلح‌آمیز باقی بماند و هیچ موقعیت تضاد جدیدی در منطقه ایجاد نشود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مادورو بار‌ها اعلام کرده آمریکا قصد برکناری او را دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزارت خارجه روسیه ، دولت ونزوئلا ، دریای کارائیب
خبرهای مرتبط
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
مادورو: اتهامات آمریکا برای دزدیدن نفت ونزوئلا است
حمله آمریکا به یک کشتی دیگر در کارائیب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
آخرین اخبار
توهم آتش‌بس؛ غزه در محاصره ویرانی و سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو
اجساد اسرای اسرائیلی به تل‌آویو منتقل شد
دادستان پاریس: سرقت از موزه لوور کار مجرمان خرده‌پا بوده است
چگونه تلگرام به میدان جنگ دوم اوکراین تبدیل شد
فارن افرز: اسرائیل با توهم «قدرت مطلق» نظم خاورمیانه را ویران می‌کند    
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
پیدا شدن دادستان سابق ارتش صهیونیستی پس از چندین ساعت جست‌وجو
حماس اجساد سه اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
احتمال خودکشی دادستان نظامی سابق رژیم صهیونیستی
مردم لبنان پنج شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی را بدرقه کردند
نگرانی‌ها از وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان در الفاشر
نتانیاهو: انصارالله یمن تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است
واکنش روسیه به تحولات در ونزوئلا: می‌خواهیم همه چیز در فضای صلح‌آمیز باقی بماند
اعزام تیمی از حماس و صلیب سرخ به شهر غزه برای جستجوی اسرای اسرائیلی
نتانیاهو: افشای ویدئوی شکنجه بزرگترین عملیات تروریستی تبلیغاتی بود
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
کره جنوبی و چین روابط خود را کاملاً احیا کردند
بیش از سه میلیون سال از عمر انسان‌ها در غزه از بین رفته است
بلژیک: حمله ۳ پهپاد به پایگاه هوایی ما عملیات عمدی بود
فیلیپین و کانادا پیمان نظامی و اعزام نیرو امضا کردند
جزئیات نشست غزه در استانبول به میزبانی وزیر خارجه ترکیه
جبهه خلق فلسطین: بالفور زخمی باز در تاریخ فلسطین است
ادامه کشتار سیستماتیک رژیم صهیونیستی در غزه
آمریکا پس از دیدار ترامپ و شی جین پینگ به دنبال احیای کانال‌های نظامی با چین است
دمشق: جولانی اوایل نوامبر به کاخ سفید می‌رود
آغاز طرح «آفتاب مهربانی» هم‌زمان با ایام روز دانش‌آموز + فیلم
روسیه ۱۶۴ پهپاد اوکراین را در طول شب سرنگون کرد
نظرسنجی: آمریکایی‌ها ترامپ را به خاطر تورم سرزنش می‌کنند
هند بیش از ۱۶ تن کمک پزشکی به افغانستان اهدا کرد
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه