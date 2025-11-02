باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه لایو سایِنس در گزارشی آورده است: این هفته علاقهمندان به نجوم بزرگترین و درخشانترین ماه کامل سال را مشاهده خواهند کرد. چهارشنبه ۵ نوامبر/ ۱۴ آبان، دومین اَبَرماه سال ۲۰۲۵ میلادی که ماه سگ آبی / Beaver Moon نام دارد، مهمان آسمان خواهد شد؛ این، دومین مورد از سه اَبَرماه پیاپی در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی است.
بزرگترین اَبَرماه سال حدود ۳۵۶ هزار و ۹۸۰ کیلومتر از زمین فاصله خواهد داشت که نزدیکترین فاصله ماه تا زمین از فوریه ۲۰۱۹ میلادی است.
دلیل نامگذاری «ماه سگ آبی»
نام ماه سگ آبی در سنتهای بومیان آمریکای شمالی ریشه دارد: در این فصل، سگهای آبی در شمالشرقی آمریکا و کانادا مشغول ساخت سدهای زمستانی هستند. این حیوانات معمولاً زیر نور ماه کامل به فعالیت میپردازند.
اَبَرماه چگونه تشکیل میشود؟
مدار حرکت ماه به دور زمین کاملاً گرد نیست، بلکه بیضیشکل است. وقتی ماه در نزدیکترین نقطه به زمین قرار میگیرد و همزمان کامل هم باشد، اَبَرماه رخ میدهد. در این حالت، ماه ۱۴ درصد بزرگتر و ۳۰ درصد درخشانتر از حالت عادی به نظر میرسد.
بهترین زمان برای تماشا
ماه چهارشنبهشب به طور کامل میدرخشد، اما بهترین زمان برای دیدن آن پنجشنبهشب ۱۵ آبان، دقیقاً پس از غروب آفتاب است. در این زمان ماه در صورت فلکی ثور، نزدیک به خوشه ستارهای پروین قرار دارد.
نکات طلایی برای رصد
زمان دقیق طلوع ماه در شهر خود را دقیقاً بررسی کنید.
ماه در روزهای قبل و بعد از این تاریخ نیز تقریباً کامل به نظر میرسد.
حتی با چشم غیر مسلح نیز میتوانید از تماشای این منظره لذت ببرید.
منبع: ایرنا