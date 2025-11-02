هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد از شهروندان خواست از تردد در محور‌های کوهستانی و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد، از فعالیت سامانه بارشی از امروز یکشنبه ۱۱ آبان تا فردا دوشنبه ۱۲ آبان در سراسر استان خبر داد.

بر اساس این اخطاریه، استان شاهد بارش باران، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع رعد و برق خواهد بود. مناطق ساحلی و میان‌بند بیشتر تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

اثرات این پدیده جوی شامل موارد زیر است:

احتمال آبگرفتگی معابر و افزایش سطح آب رودخانه‌ها

ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی

احتمال وقوع صاعقه

هواشناسی مازندران به شهروندان توصیه کرد:

از اسکان و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود

در سفر‌های غیرضروری به ویژه در محور‌های کوهستانی احتیاط شود

از انجام فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیز گردد

این هشدار در شرایطی صادر می‌شود که استان مازندران در روز‌های اخیر شاهد بارش‌های پراکنده بوده و پیش‌بینی می‌شود این سامانه بارشی تا فردا دوشنبه در استان فعال باشد.

منبع:هواشناسی مازندران

