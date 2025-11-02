طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، صادرات استان تهران از نظر ارزش به ۲۰۷۸ میلیون دلار و واردات کالا به ارزش ۸۲۲۰ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان تهران گفت: طی ۶ماهه اول سال ۱۴۰۴، صادرات استان بر اساس کارت بازرگانی از نظر وزن ۳۷۴۷هزار تن و از نظر ارزش ۲۰۷۸میلیون دلار و واردات کالا از نظر وزن ۷۱۰۳هزار تن و به ارزش ۸۲۲۰ میلیون دلار بوده است.

میرزایی خاطر نشان کرد: صادرات استان تهران بر اساس استان مبدا تولید، از نظر وزن ۹۷۲۴هزار تن و از نظر ارزش ۴۶۱۲ میلیون دلار می‌باشد.

وی در ادامه گفت: بیشترین کالا‌های صادراتی کشور، در بخش‌های صنعت، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی بوده که به پنج بازار عراق، امارات متحده عربی، ترکیه عمان و کنیا صادر شده است. همچنین واردات کالا‌ها به کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و صنایع غذایی، معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی انجام شده که از پنج کشور امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هندوستان و هلند صورت گرفته است.

میرزایی بیان کرد: صدور ۴۴۴۸ فقره کارت بازرگانی، ۷۴۰۷ مورد تمدیدی، ۳۷۲مورد تغییر، ۲۱۴مورد تعلیق، ۲۳۰ مورد رفع تعلیق، هوشمند سامانه جامع ۱۱۹ مورد در ۶ ماهه سال جاری انجام شده ضمن اینکه تعداد۲۸۲۲۶ مورد کارت بازرگانی در استان فعال ‌است که بیش از ۵۰درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص ثبت سفارش کالا نیز خاطر نشان کرد: در این مدت۱۶۳۹۹مورد پرونده در خصوص ثبت سفارش کالا تنظیم گردیده که به ۱۶۱۲۱ مورد آن رسیدگی شده است.

معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت گفت: دراین بازه زمانی، تعداد ۲۳۵۵۰مورد پروانه کسب اعم از تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی صادر و تعداد ۱۲۰۰۱مورد نیزتمدید شده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل صمت استان تهران