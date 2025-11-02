باشگاه خبرنگاران جوان - بِنِوِنتو (Benevento) شهری تاریخی در جنوب ایتالیاست که به مدت چندین قرن با افسانه‌های جادوگری گره خورده است. امروزه، باورهای خرافی هنوز در این شهر هنوز ریشه‌های عمیقی دارند و مردمانش نیز بسیاری از سنت‌های قدیمی را حفظ کرده‌اند.

بِنوِنتو که بیش از ۵۵ هزار نفر جمعیت دارد، دارای آثاری باستانی مانند تئاتر رومی و طاق تراژان است، اما چیزی که این شهر را متمایز کرده، افسانه‌های مربوط به جادوگران محلی به نام «یاناره» است. ساکنان محلی هنوز به رسم‌هایی باور دارند که برای دور نگه داشتن «چشم‌زخم» اجرا می‌شود؛ مثلاً ریختن روغن و آب با دعایی خاص، یا گذاشتن جارو در کنار در برای جلوگیری از ورود جادوگران به خانه؛ چون گفته می‌شود جادوگران با دیدن جارو مشغول شمارش شاخه‌های آن می‌شوند! یا مثلا مردم این شهر تصور می‌کنند اگر یک روز صبح ببینید که موی اسب‌تان بافته شده، حتما یک «یاناره» شبانه آن را برای سواری برده است!

ماریّا اسکارینزی، مردم‌شناس و مسئول برنامه‌های آموزشی موزه جادوگران بنوِنتو، پس از چندین مصاحبه با سالمندان شهر، می‌گوید که بسیاری از آنها از به اشتراک گذاشتن کامل باورهایشان به دلیل ترس از انتقام خودداری می‌کنند. مردم هنوز معتقدند اگر نام یاناره را بیاورید، او شب به خانه‌تان می‌آید و به نحوی به شما آسیب می‌رساند.

یک نقاشی قرن نوزدهمی که جمع شدن جادوگران در اطراف درخت گردوی شهر بنونتو را نشان می‌دهد