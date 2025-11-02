باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: با هدف رفع ناترازی تولید برق، عملیات اجرایی احداث ۱۵ مگاوات نیروگاه میان مقیاس خورشیدی در پستهای برق شمالغرب و اهواز جنوبی خبر داد.
علی اسدی با بیان اینکه ارزش سرمایه¬گذاری این نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: ۹ مگاوات از نیروگاه خورشیدی در پست اهواز جنوبی و ۶ مگاوات در پست شمالغرب احداث خواهد شد.
وی تصریح کرد: سرمایهگذار این طرح سازمان ساتبا است و در حال حاضر شرکت شمس انرژی به عنوان پیمانکار طرح عملیات اجرایی را آغاز کرده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان توضیح داد: شرکت برق منطقهای خوزستان برای تسریع در انجام طرح و حذف فرایند انتخاب زمین که پروسهای طولانی است و محدودیتهای که در شناسایی زمینهای مناسب وجود دارد، بخشی از زمین پستهای خود را، جهت احداث نیروگاه تخصیص داده است.
وی گفت: تلاشها بر این است تا این نیروگاه میان مقیاس برای تابستان سال آینده وارد مدار شود و بخشی از ناترازی انرژی را در کلانشهر اهواز رفع کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان اضافه کرد: احداث نیروگاه خورشیدی در پستهای برق این مزیت را دارد که برق تولیدی مستقیم به شبکه توزیع تزریق میشود و دیگر نیازی به احداث شبکههای بالادست برای انتقال برق تولیدی وجود ندارد.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.
