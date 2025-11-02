سخنگوی صنعت آب کشور از برگزاری نشست ویژه مدیریت بحران آب شرب تهران با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی صنعت آب کشور از برگزاری  نشست ویژه مدیریت بحران آب شرب تهران با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران خبر داد. در این نشست که عصر دیروز شنبه ۱۰ آبان برگزار شد ضمن مرور آخرین وضعیت سدهای پنجگانه و نحوه آبرسانی، میزان کاهش مصرف به دست آمده در سطح استان برای گذار از پاییز فراخشک کنونی ناکافی ارزیابی شد.

در نشست مذکور با توجه به مدت زمان تاب آوری بسیار کم سدهای لتیان، ماملو، لار و امیرکبیر و لزوم کاهش برداشت از این سدها، تصمیمات ویژه‌ای برای کاهش مصرف آب شهروندان تهرانی، به میزان حداقل ۱۰ درصد بیشتر از مقدار کنونی اتخاذ شد.

بزرگ‌زاده افزود: مقدار کاهش برنامه‌ریزی شده باید از طریق مدیریت توأمان وزارت نیرو و شهروندان به دست آید.

منبع: شبکه خبری آب ایران

