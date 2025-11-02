معاون وزیر نفت از افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی سراجه و شوریجه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی در سومین جلسه هماهنگی سوخت زمستانی که با حضور مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، این رکوردها را نشان‌دهنده آمادگی بالای کشور برای عبور از زمستان پیش‌رو اعلام کرد و اظهار داشت: همچنین طرح گواهی صرفه‌جویی گاز و جایگزینی بخاری‌های با بازده بالا از مصوبات شورای اقتصاد نیز، امسال به مرحله اجرایی رسیده است که این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود بازده انرژی و کاهش مصرف گاز دارند.

وی، الگوی جدید مصرف گاز خانگی را رویکردی عدالت‌محور و چندبعدی در مدیریت مصرف برشمرد و یادآور شد: عدالت در تعرفه‌گذاری گاز و مدیریت مصرف فقط با پایش دقیق مشترکان، تحلیل داده‌های مصرفی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور محقق می‌شود.

توکلی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه‌های فنی، فرهنگی و فناوری اطلاعات، افزود: بر اساس گازبهای اعلام‌شده در مهرماه، ۹۴ درصد از واحدهای مسکونی گازبهایی کمتر از ۵۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند که نشان‌دهنده اثربخشی تعرفه‌گذاری در پله‌های اول و دوم است.

معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام‌کرد: الگوی جدید مصرف گاز خانگی با هدف تحقق عدالت طراحی شده تا مشترکان پرمصرف متناسب با الگوی واقعی خود پرداخت کنند.

وی در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران خاطرنشان کرد: این مصوبه فقط به اصلاح تعرفه‌ها محدود نیست و هشت بند کلیدی از جمله مدیریت مصرف در ساختمان‌های دولتی را شامل می‌شود که نشان می‌دهد دولت با این تصمیم، اجرای بهینه‌سازی را از خود آغاز کرده و عدالت‌محوری را در عمل نشان داده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: حدود ۱۰ درصد از مشترکان خانگی کشور از دهک‌های اول و دوم و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که در پله اول مصرف، در عمل گازبهای آن‌ها صفر محاسبه می‌شود. هدف اصلی این طرح، حمایت از اقشار کم‌درآمد و مدیریت مصرف در بخش‌های پرمصرف است.

توکلی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص این‌که «جنگ امروز دیگر یک جنگ تحمیلی نیست، بلکه یک جنگ ترکیبی است»، ادامه داد: امروز در میانه‌ یک جنگ ترکیبی هستیم؛ جنگی که در جبهه‌ اقتصاد، رسانه، اخلاق، روایت‌ها و اجتماع جریان دارد و تنها با همدلی، شفافیت و باور به توان داخلی می‌توان از آن سرافراز بیرون آمد.

معاون وزیر نفت در امور گاز اذعان کرد: از همه همکاران می‌خواهم در بیان واقعیت‌ها و اقدامات انجام‌شده دقت داشته باشند. امروز شرکت ملی گاز ایران در حوزه مدیریت مصرف، ذخیره‌سازی و تامین پایدار انرژی به مرحله‌ای از بلوغ و خودباوری رسیده که با اتکا به توان داخلی و همدلی مجموعه، می‌تواند زمستانی آرام و پایدار را برای مردم رقم بزند.

