باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- بازرسکل استان کردستان در نشست با اعضای هیأت رصدگر بسیج استان، با اشاره به لزوم تحقق شعار سال و ارتقای سلامت اداری، بر مطالبهگری آگاهانه، نظارت مؤثر و خروجیمحوری در اقدامات نظارتی تأکید کرد
در نشست بازرسکل استان کردستان با اعضای هیأت رصدگر بسیج استان، بر اهمیت شناخت آسیبها، تحلیل دقیق مسائل و ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالشها تأکید شد.
بازرسکل استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دشمن در تلاش برای پیشبرد جنگ ترکیبی در ابعاد اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و تبلیغاتی است، گفت: به حول وقوه الهی وبا عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) وبصیرت ملت بزرگ ایران و رهبری داعیانه رهبری معظم انقلاب نقشهای دشمن ناکام مانده است.
وی خطاب به رصدگران بسیج افزود مطالبهگری بدون اطلاعات و تحلیل دقیق، اثربخش نخواهد بود. هیأتهای رصدگر باید ابتدا آسیبها را شناسایی کرده، سپس مسئلهیابی و ارائه راهکار داشته باشند و در نهایت بر اجرای آن نظارت کنند.
وی افزود: طبق فرمایش رهبری، نقد بدون ارائه پیشنهاد سازنده و مفید نیست. بنابراین، ارائه راهکارهای علمی و مناسب میتواند منجر به خروجیهای مطلوب گردد تا مردم نتایج فعالیتها را در زندگی خود احساس نمایند.
بازرسکل استان همچنین با اشاره به نقش مدیران در افزایش سرمایه اجتماعی گفت: مدیران ما باید به گونهای عمل نمایند در جامعه شاهد افزایش سرمایه اجتماعی باشیم و هیاتهای رصدگر نیز در این زمینه اقدامهای کاملی انجام دهند.
وی همچنین در تاکید بر نظارت همگانی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت امری است همگانی و به طور خاصی نظارت مردم بر دولت از اهمیت بالایی برخوردار میباشد همچنین مدیران باید با تقویت نظارتهای درون سازمانی میتوانند گام موثری در مبارزه جدی با حیف و میل منابع داشته باشند.
هواسی داشتن انگیزه و تداوم در پیگیری امور را لازمه پیشبرد مأموریتها دانست و افزود: هیأتهای رصدگر باید ساختاری علمی و دقیق داشته باشند تا بتوانند در مسیر بهبود نظام اداری و خدمترسانی گامهای مؤثرتری بردارند.
وی در خصوص شیوه عملکرد هیاتهای رصدگر عنوان نمود: ابتدا ساختار و فرآیندهای این هیاتهای نوپا باید طراحی گردد و باتوجه به اینکه در علم مدیریت در کنار هدایت و حمایت موضوع نظارت بر عملکرد نیز مطرح است لذا رفتار سنجی در همه ردهها میتواند مفید باشد.