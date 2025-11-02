باشگاه خبرنگاران جوان - سعید پاکسرشت مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز با بیان اینکه متأسفانه میزان مصرف گاز طبیعی در کشور بسیار بالاست و لازم است الگوی مصرف در این بخش اصلاح شود گفت: تغییراتی که در نظام تعرفهگذاری گاز طبیعی در کشور ایجاد شده، در واقع بهمعنای استقرار یک نظام جدید قیمتگذاری است که تا حد زیادی با گذشته متفاوت بوده و به سمت عدالت بیشتر در مصرف حرکت میکند.
وی با اشاره به منابع قابل توجه گازی کشور گفت: میزان تولید گاز در حد مطلوب است، اما الگوی مصرف نادرست موجب فشار بر منابع میشود. یکی از اهداف نظام جدید تعرفهگذاری، واقعیتر شدن قیمتها و اصلاح رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف است.
پاک سرشت ادامه داد: در چند دهه گذشته رویههای نادرستی در قیمتگذاری گاز وجود داشت که موجب مصرف خارج از عرف شده بود. نظام جدید با هدف اصلاح این روند، بر گروههای پرمصرف تمرکز دارد تا مصرف منطقیتر شود.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در گفتوگویی رادیویی به اصلاحات انجامشده در بخشهای عمومی اشاره کرد و گفت: در ساختمانهای دولتی و ادارات، خط مبنایی برای مصرف تعیین شده که معادل ۸۰ درصد مصرف همان ماه در سال ۱۴۰۱ است.
وی توضیح داد: سال ۱۴۰۱ بهعنوان سالی سرد و با مصرف بالای گاز مبنا قرار گرفته و انتظار میرود با این سیاست، مدیریت مصرف در بخش عمومی و دولتی نیز به شکل مؤثرتری اجرا شود.
به گفته پاک سرشت در حال حاضر ایران در رتبه چهارم مصرف گاز طبیعی در سطح جهان قرار دارد.