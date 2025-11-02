با اجرای نظام جدید تعرفه‌گذاری گاز طبیعی، مشترکان پرمصرف باید منتظر قبض‌های سنگین‌تری باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید پاک‌سرشت مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز با بیان اینکه متأسفانه میزان مصرف گاز طبیعی در کشور بسیار بالاست و لازم است الگوی مصرف در این بخش اصلاح شود گفت: تغییراتی که در نظام تعرفه‌گذاری گاز طبیعی در کشور ایجاد شده، در واقع به‌معنای استقرار یک نظام جدید قیمت‌گذاری است که تا حد زیادی با گذشته متفاوت بوده و به سمت عدالت بیشتر در مصرف حرکت می‌کند.

وی با اشاره به  منابع قابل توجه گازی کشور گفت: میزان تولید گاز در حد مطلوب است، اما الگوی مصرف نادرست موجب فشار بر منابع می‌شود. یکی از اهداف نظام جدید تعرفه‌گذاری، واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و اصلاح رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف است.

پاک سرشت ادامه داد: در چند دهه گذشته رویه‌های نادرستی در قیمت‌گذاری گاز وجود داشت که موجب مصرف خارج از عرف شده بود. نظام جدید با هدف اصلاح این روند، بر گروه‌های پرمصرف تمرکز دارد تا مصرف منطقی‌تر شود.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگویی رادیویی به اصلاحات انجام‌شده در بخش‌های عمومی اشاره کرد و گفت: در ساختمان‌های دولتی و ادارات، خط مبنایی برای مصرف تعیین شده که معادل ۸۰ درصد مصرف همان ماه در سال ۱۴۰۱ است.

وی توضیح داد: سال ۱۴۰۱ به‌عنوان سالی سرد و با مصرف بالای گاز مبنا قرار گرفته و انتظار می‌رود با این سیاست، مدیریت مصرف در بخش عمومی و دولتی نیز به شکل مؤثرتری اجرا شود.

به گفته پاک سرشت در حال حاضر ایران در رتبه چهارم مصرف گاز طبیعی در سطح جهان قرار دارد.

برچسب ها: قبض گاز ، مصرف گاز ، نرخ گاز
خبرهای مرتبط
صرفه‌جویی در مصرف گاز، شرط اصلی پایداری شبکه در زمستان
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
قبض گاز برای چه کسانی رایگان می‌شود؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
France
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
YJC عزیز لطفا مطالبه کنید تا شفاف سازی بشه که چه حد مصرف گاز برق و آب درست و "کم" هست. والا اینجوری که معیاری نداره به راحتی میشه قبض هر مشترکی رو افزایش داد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۴۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
همیشه همینطور بوده به اسم پرمصرف ها بکام طبقه متوسط و پایین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
در حالی که هر روز دارین تعرفه ها رو بالاتر می‌برید و پدر ملت رو در میارید به بخش های دیگه هم یه نگاه بندازید ، روزی نیست که من این دکان شما رو باز نکنم یه خبر این طوری در مورد گاز و برق و آب و کوفت و زهرمار نبینم . اون میزان افزایش حقوق سالیانه و این میزان افزایش همه هزینه ها من راحتم مشکلی ندارم ، پدر پدرجد ملت رو درآوردین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
پر مصرف صنایع شما هستن که هیچ کاری برا کاهش مصرف نکردید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
کفگیرتون خورده به ته دیگ هر روز یه قبضی رو به یه بهونه ای گرون کنید و خبرش رو منتشر کنید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۱:۳۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
انان هم دست مبارکشان را می کنند در جیب ضعیفان و با بالا بردن قیمت ها از ضعیفان می گیرند
۰
۶
پاسخ دادن
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
آخرین اخبار
جابه‌جایی ۳۴۵ میلیون تُن کالا در ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در شبکه راه‌های کشور
کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا از ۱۲ آبان ماه
۱۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج امروز مرکز مبادله ایران به فروش رسید
پشت پرده گرانی و کمبود شیرخشک نوزاد چیست؟ + فیلم
حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین به ۱۴ میلیارد دلار رسید
جمع‌آوری روزانه ۴۴ میلیون مترمکعب گاز تا پایان سال ۱۴۰۷+ فیلم
جزئیات محاسبه قبض آب در ایران اعلام شد+ فیلم
مصرف ۱،۱۱۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان بنزین در موتورسیکلت‌ها
۱.۵ همت غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شد
کوتاهی وزارت جهاد در نظارت بر سامانه بازارگاه/بحران تأمین نهاده‌های دامی نتیجه انحصارگرایی در واردات+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۱ آبان ماه
هشدار جدی نسبت به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت مصرف آب
صنعت خودرو تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی راه طولانی در پیش دارد
توزیع شیرمدارس در آینده نزدیک اجرا می‌شود
بیش از ۴۰۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه در بخش کشاورزی داریم
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
ارتقاء سطح تعاملات تجاری/ رشد ۲۰ درصدی صادرات با اتکا به صنعت نمایشگاهی
خودروسازان فقط تا ۱۴۰۶ فرصت دارند استاندارد یورو۶ را اجرا کنند
تمدید معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام تا آذر ماه+ عکس
پایداری تولید مرغ مشروط بر تامین نهاده‌های دامی
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
بیمه فراگیر گندم اجرا می‌شود؟
پراید برای رانندگی در تهران خودروی مناسبی است! / شکل‌گیری ۷۰ درصد نارضایتی کاربران پس از نخستین خرابی+ فیلم
افزایش قیمت نهاده قیمت شیرخام را افزایش می‌دهد
ایمنی معادن کشور ارتقا یافت/ورود مجلس به ارتقای ایمنی معادن
افزایش بیش از ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تولید ۹ درصد گاز‌های گلخانه‌ای جهان توسط سیمان / تولید ۷۲ میلیون تن سیمان در سال
شیوه نامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی تدوین می‌شود
قبض گاز پرمصرف‌ها سنگین‌تر می‌شود
افزایش ۱۶ درصدی ذخیره‌سازی و رشد تحویل گاز به نیروگاه‌ها