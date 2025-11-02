باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هشت کشور عضو اوپک پلاس، از جمله روسیه و عربستان سعودی، برنامه تولید نفت خود را برای ماه دسامبر در یک جلسه آنلاین در روز یکشنبه تعیین خواهند کرد.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، هشت عضو اوپک پلاس (روسیه، عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی، قزاقستان، الجزایر، عمان و کویت) به طور داوطلبانه تولید نفت را به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داده‌اند. از آوریل ۲۰۲۵، این کشور‌ها شروع به بازگرداندن تدریجی حجم کاهش یافته به بازار کردند و تا سپتامبر، هشت عضو اوپک پلاس، یک سال زودتر از برنامه اولیه، به طور کامل از کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز خارج شدند.

در ماه اکتبر، این کشور‌ها شروع به حذف تدریجی کاهش داوطلبانه اضافی ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز کردند و موافقت کردند که تولید را ۱۳۷۰۰۰ بشکه در روز افزایش دهند. همچنین تصمیمی مبنی بر افزایش تولید به میزان ۱۳۷۰۰۰ بشکه در روز در ماه نوامبر گرفته شد.

پیش از این، رویترز به نقل از منابع صنعتی گزارش داده بود که هشت عضو اوپک پلاس در جلسه ۲ نوامبر، افزایش بیشتر تولید نفت را بررسی خواهند کرد. به گفته این منابع، این گروه احتمالاً افزایش تولید ۱۳۷۰۰۰ بشکه در روز دیگری را تصویب خواهد کرد.

منبع: تاس