باشگاه خبرنگاران جوان - دیاری کم‌ادعا ولی پرظرفیت، با خطوطی از زعفران، زرشک و عناب که همچون نقاشی زیبا و رنگارنگی بر دل کویری رؤیایی جلوه‌گری می‌کند. سرزمینی با فرهنگی دیرینه از دل تاریخ که مردمانش با دانش و تلاش از دلِ خشکی‌ها، حیات را معنا کرده‌‌اند؛ سرزمینی کویری که از کمبودها فرصت ساخت و با تکیه بر اندیشه‌های نو و خلاقانه مردمانش به آینده‌ای روشن امیدوار است. اینجا کویر تنها نماد خشکی نیست؛ بسترِ شکوفایی است. حرکتی رو به آینده که به‌زودی در قاب «ایران جان» از ۱۷ تا ۲۳ آبان جانی تازه می‌گیرد و بر شتابش افزوده می‌شود.

آنچه در ادامه می‌خوانید، تنها اشاره‌ای مختصر و کوتاه به تلاش همکاران صداوسیمای خراسان جنوبی در استقبال از «ایران جان» است.

طنین آوای اقتدار و افتخار

به گفته مهدی صالحی‌بیک، معاون صدای خراسان جنوبی، رادیو خاوران با پیش‌بینی ۴۰۰ عنوان برنامه در ساختارهای مختلف (آنونس، مستند، نمایش کوتاه و بلند، مینی فیچر و برنامه‌های ترکیبی) به‌مدت حدود ۹۰۰۰ دقیقه برنامه تولیدی و زنده با رادیوهای استانی و سراسری از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ آبان با مخاطبانی از سراسر کشور همراه می‌شود. از مهم‌ترین این برنامه‌ها براساس پیوست محتوایی در رادیو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. مستندهای فاخر درباره پدران علم و علمای برجسته استان و ظرفیت‌های گردشگری و کویرهای رؤیایی استان، محصولات راهبردی استان (زعفران، زرشک، عناب و انار)؛ نمایش‌های بلند درباره شهدای شاخص استان، علمای شاخص و ابنیه تاریخی و باغ‌های ثبت جهانی استان؛ ضبط چهار برنامه با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی‌با محوریت مطالبه‌گری؛ بسته‌های صوتی متنوع و کوتاه‌مدت با محوریت گردشگری، ظرفیت‌های استان، علما و شهدای شاخص استان، پدران علم؛ برنامه‌های ویژه شهید آیت‌الله رئیسی، نماینده محترم خبرگان استان، شهید فرودی شهید شاخص رسانه‌ای استان، سرداران شهید کاوه، ناصری و رحیمی؛ برنامه‌های ویژه حادثه شکست هیمنه آمریکای جنایتکار در پنجم اردیبهشت در صحرای طبس و موزه استکبارستیزی و برنامه حضور رهبر معظم انقلاب در زلزله سال ۱۳۴۷ شهرستان فردوس و آغاز اردوهای جهادی.

همچنین در رویداد «ایران جان» هر روز بیش از شش برنامه زنده با همکاری رادیوهای استانی و سراسری ازجمله رادیو ایران، جوان، فرهنگ، اقتصاد و ... روی آنتن خواهد رفت. علاوه‌بر این بیش از ۱۰ آنونس فاخر با موضوع معرفی کامل ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی و ۱۰ میان‌برنامه جذاب با عنوان «ترین‌ها» (همچون تاریک‌ترین آسمان کویر ایران، گرم‌ترین نقطه جهان، اولین شهر لوله‌کشی آب در ایران (بیرجند) و رتبه اول مشارکت اجتماعی و انتخابات مردم استان در کشور) تقدیم مخاطبان می‌شود. یکی دیگر از ویژه‌ترین اقدامات رادیو خاوران در استقبال از «ایران جان»، به روی آنتن بردن برنامه «نماشم» است؛ یک برنامه مفرح میدانی که به‌عنوان برنامه شاخص کشوری نیز شناخته شده و بر این اساس هر روز در طول هفته رویداد «ایران جان» از یکی از شهرستان‌های استان به‌صورت رادیو تلویزیونی با حضور جمع کثیری از مردم روی آنتن خواهد رفت.

بازنمایی سیمای خراسان جنوبی در بیش از ۶۰۰ اثر تولیدی

احسان جعفرزاده، معاون سیمای استانی خاوران هم گفت: رویداد ملی «ایران جان» در آوردگاه پنجم خود به خراسان جنوبی ایران با شعار «خراسان جنوبی دیار دین، دانش و فرهنگ» رسید. این شرق باشکوه با مردمانی مهربان، نجیب و باایمان و برخوردار از استعدادهای انسانی بالا، شهرت خاصی در گستره ملی و بین‌المللی دارد. خراسان جنوبی ایران خاستگاه با عیارترین زعفران جهان، خاستگاه اردوهای جهادی کشور، دارای رتبه نخست تولید زرشک و عناب کشور، زادگاه نیمی از پدران علم، زادگاه شهیدانی چون کاوه، رحیمی، ناصری و علمایی چون آیت‌الله تهامی و آیت‌الله عبادی و دارای ۱۰ اثر تاریخی ثبت جهانی و چهارمین حرم اهل‌بیت، تنها بخشی کوچکی از زیبایی‌های بی‌نظیر ایران جان خراسان جنوبی ایران است. از همین‌رو سیمای استانی خراسان جنوبی در تلاش است تا مهم‌ترین ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد این خطه از ایرانمان را در حوزه‌های مختلف به تصویر در آورد. ازجمله نقاط تمرکز این رویداد می‌توان به میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، علما و شخصیت‌های دینی و شهدا و چهره‌های علمی و... و از سویی ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی و طبیعی و همچنین روایت پیشرفت‌ها و پیگیری مطالبات و چالش‌ها اشاره کرد. از این رو با ایجاد ۱۱ کارگروه و بیش از ۲۰ موضوع استخراج شده از سند تحول و سند اقدام رسانه و استفاده از مجرب‌ترین افراد در این کارگروه‌ها و نیز ۱۰ جلسه شورای اندیشه‌ورز و ۲۳ جلسه داخلی مرکز و همچنین استفاده ویژه از گروه‌های تولیدی بیرونی به‌صورت کار قرارگاهی برای تولیدات، یک تجربه موفق در همکاری با گروه‌های مردمی در «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» است.

علاوه‌بر این در استقبال از رویداد «ایران جان»، سه پویش «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» به‌صورت فیلم و عکس با محوریت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان اجرا خواهد شد. طراحی چندین رویداد ملی از قبیل همایش ملی کویر و نیز کنگره ۲۴۰۰ شهید استان، برنامه‌های مردمی همچون «نماشم» که از ظرفیت‌های خاص شهرستان‌های استان بهره می‌برد و نیز بیش از ۶۳۰ اثر تولیدی که شامل حدود ۲۹۰ مستند و در حدود ۱۵۰ تیزر و فیلر، سه سریال و بیش از ۱۰ فیلم و تله‌فیلم در این رویداد رسانه‌ای از شبکه‌های سراسری و استانی پخش خواهد شد.

مطالبات مردم روی خط خبر

سید محمدرضا حسینی، مدیر واحد خبر مرکز هم خراسان جنوبی را استان ظرفیت‌ها دانست و گفت: همکاران معاونت خبر صداوسیمای خراسان جنوبی با تمام توان در میدان «ایران جان» مشغول تولید آثاری هستند تا خراسان جنوبی را از طریق آنتن شبکه‌های سراسری بیش از پیش به هم‌وطنان عزیزمان معرفی کنند. به گفته حسینی بیش از دو ماه است که با بررسی نظام مسائل خراسان جنوبی تولید آثار آغاز شده است. همچنین علاوه‌بر معرفی ظرفیت‌های مختلف خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف ازجمله گردشگری، اقتصادی و کشاورزی، به معرفی علما، شهدا و دانشمندان نامی خراسان جنوبی و فرهنگ غنی مردم استان پرداخته می‌شود. در ضمن در کنار تولید میان‌برنامه‌ها، مسائل و مطالبات مردم استان هم در قاب گزارش‌های متعدد و برنامه‌های گفت‌وگومحور، میزگرد و گفت‌و‌گوهای ویژه خبری بررسی خواهد شد. در رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» علاوه‌بر تولید گزارش‌های متعدد، برخی از بخش‌های خبری شبکه‌های سراسری از خراسان جنوبی روی آنتن خواهد رفت و گویندگان توانمند خراسان جنوبی هم در تهران اجرای مشترک خواهند داشت.

مدیر اتاق خبر صداوسیمای خراسان جنوبی در پایان گفت: ۱۰ اثر ثبت جهانی، رتبه نخست معادن گرانیت، منیزیت و بنتونیت و تولید باعیارترین زعفران دنیا و رتبه نخست در تولید زرشک و عناب تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های معرفی شده در این رویداد ملی در قاب گزارش‌های تولیدی همکاران ما خواهد بود.

سیگنال‌رسانی پایدار «ایران جان»

سیدرضا موسوی، معاون فنی صداوسیمای خراسان جنوبی هم سخنانش را چنین آغاز کرد: با رسیدن رویداد «ایران جان» به پنجمین ایستگاه خود در نگین باشکوه شرق ایران؛ یعنی خراسان جنوبی، شاهد میزبانی هستیم که در آن تمرکز شبکه‌های سراسری و استانی و بین‌المللی در رادیو و تلویزیون معطوف به این نقطه زیبا و بکر از ایران که مهد دین و دانش و فرهنگ است، خواهد بود. به گفته موسوی برای آنکه این شرق باشکوه آن‌طور که شایسته و بایسته است به قاب تماشایی مردم عزیز ایران در جای‌جای کشور، روشنی‌بخش خانه‌ها و تجلی‌بخش اذهان مردم غیور ایران نسبت به داشته‌های خراسان جنوبی ایران باشد، معاونت فنی صداوسیمای خراسان جنوبی در استقبال از «ایران جان» گستره مأموریت‌های خود را این‌چنین تعریف و عملیاتی کرده است:

1) «بسترسازی آرشیو ایران جان»: در ابتدا به‌منظور تولید و بازتولید برنامه‌های آرشیوی اقدامات لازم از قبیل افزایش سیستم‌های تدوین و گرافیک مرکز انجام شد تا برنامه‌های تولید به بهترین وجه تولید و آماده پخش شود.

2) «به‌روزرسانی هدفمند برای ایران جان»: بدین منظور به‌صورت هدفمند خرید و به‌روزرسانی تجهیزات برنامه‌سازی از قبیل میکروفون و ... به‌منظور جلوگیری از اختلال در برنامه‌ها انجام شده است.

3) «سیگنال‌رسانی پایدار ایران جان»: با عنایت به‌ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پایدار به‌منظور تأمین سیگنال پایدار صدا و تصویر جهت پخش از شبکه‌های ملی و استانی با تلاش همکاران فنی مرکز ارتباط فیبر نوری از اماکن مذهبی، تاریخی، گردشگری و پرکاربرد رسانه‌ای از ۱۰ نقطه در مرکز استان و شهرستان‌ها برقرار و آماده استفاده است.

4) «زیرساخت مردمی‌سازی ایران جان»: با عنایت به اینکه یکی از اقدامات پیش‌بینی شده، مردمی‌کردن این رویداد است و باید برنامه‌ها در بین مردم اجرا شود و شهرستان‌های استان در این رویداد مشارکت داشته باشند، برنامه‌ریزی لازم به‌منظور بازنگری واحدهای سیار مرکز، سیستم‌های پرتابل و واحد SNG مرکز انجام گرفته و نواقص برطرف شده است.

5) «تعامل بین مراکزی ایران جان»: هماهنگی لازم با استان‌های هم‌جوار با هدف اعزام واحد سیار و SNG صورت پذیرفته تا به بهترین شکل این رویداد ملی از شبکه‌های سراسری، برون‌مرزی و استانی پخش شود.

6) «توسعه زیرساخت ارتباطات ایران جان»: اهتمام بیشتر برای پخش برنامه‌های هم‌زمان از شبکه‌های سراسری و استانی خطوط ارسال تصویر به نودال مرکزی با همکاری معاونت توسعه و فناوری افزایش یافته است. همچنین تجهیزات ارسال تصویر بر بستر دیتا برای افزایش خطوط ارتباطی دیتا به چهار خط در دستور کار است.

7) «بستر برنامه‌سازی کیفی ایران جان»: پیگیری نصب و راه‌اندازی ویدئو وال جدید برای استودیو پخش مرکز.

ایجاد شبکه تلوبیونی خراسان جنوبی

حسین هرمزی، معاون فضای مجازی خراسان جنوبی هم گفت: معاونت فضای مجازی صداوسیمای خراسان جنوبی در روزهای منتهی به آغاز رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» روزهای پرکاری را سپری می‌کند و با تولیدات فاخر و متنوع، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، زیبایی‌ها و شگفتی‌های استان را در گستره فضای مجازی به مخاطبان ملی و بین‌المللی معرفی می‌کند. به گفته هرمزی، برای ضریب‌دادن به پنجمین رویداد ملی «ایران جان» در فضای مجازی به‌صورت هم‌زمان دو رویداد مهم پیش‌بینی شده است: نخست، راه‌اندازی تلویزیون تعاملی از طریق پیام‌رسان تلوبیون رسانه ملی با بیش از ۴۵ میلیون کاربر؛ دوم، نهضت تولید محتوای ملی و بومی‌با مشارکت مجموعه‌های مردمی و فعالان فضای مجازی.

همچنین به‌منظور فراگیر شدن این رویداد، برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی مختلفی طراحی و برنامه‌ریزی شده است که راه‌اندازی پویش «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» مهم‌ترین کنش مردمی در فضای مجازی است تا با ارسال عکس و ویدئو، جاذبه‌ها و دیدنی‌ها و مفاخر و علمای خراسان جنوبی بیش‌ازپیش دیده و معرفی شوند. پویش «چاشنی خاطره» هم دومین پویش سراسری و ابتکاری معاونت فضای مجازی مرکز است تا در قالب این پویش مردمی، محصولات و سوغاتی‌های خاص خراسان جنوبی شناسانده شوند. همچنین به همت معاونت فضای مجازی رسانه ملی و هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» شبکه تلوبیونی استان خراسان جنوبی در بستر تلوبیون راه‌اندازی خواهد شد تا مردم اقصی‌نقاط کشور بتوانند با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خراسان جنوبی بیش‌تر آشنا شوند.

راه‌اندازی صفحه اختصاصی «ایران جان» در فضای مجازی دیگر اقدام شاخص این معاونت در امتداد این رویداد ملی است تا به‌صورت متمرکز، تولیدات و محتواهای فاخر بارگذاری شوند و در اختیار شبکه گسترده توزیع قرار گیرند. درمجموع برای نمایش ظرفیت‌های بی‌نظیر انسانی، کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و هویتی خراسان جنوبی تولیدات متعددی در قالب‌های پوستر، استوری پوستر، کلیپ، موشن گرافی، تیزر معرفی شبکه تلوبیونی و پویش‌های مردمی‌پیش‌بینی شده است تا خراسان جنوبی دیار دین، دانش و فرهنگ و نگین شرق ایران به مخاطبان ملی و بین‌المللی بیشتر شناسانده شود و زیبایی‌ها و شگفتی‌های این استان از بستر شبکه‌های اجتماعی و در قاب شبکه‌های سراسری رسانه ملی معرفی و به نمایش درآیند.

گفتنی است که خراسان جنوبی مفتخر به وجود چندین پدر علم ایران ازجمله پروفسور گنجی، دکتر معتمد‌نژاد، دکتر شکوهی و پروفسور بلالی مود، علمای شاخصی همچون آیت‌الله تهامی، آیت‌الله‌هادوی، آیت‌الله عبادی، شهدای پرافتخاری همچون شهید محمود کاوه، سردار شهید کاظمی از شهدای اقتدار ملی و سردار شهید محمدناصر ناصری است. این استان همچنین خاستگاه با عیارترین زعفران جهان، خاستگاه اردوهای جهادی کشور، سرزمین شکست هیمنه آمریکا در صحرای طبس و پایتخت انحصاری زرشک و عناب ایران و جهان نیز هست.