رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در جنگ ۱۲ روزه ۴۵ نقطه شهری مورد اصابت حملات دشمن قرار گرفت که هیچ‌یک از آنها وابسته به مراکز نظامی نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری با اشاره به نقش بی‌بدیل شهرداری تهران در مدیریت میدانی حوادث و بحران‌ها گفت: در جریان حملات اخیر به شهر تهران، ۴۵ نقطه شهری مورد اصابت قرار گرفت که هیچ‌یک از آنها وابسته به مراکز نظامی نبود و شهرداری تهران خود را مستقیماً مسئول خدمت‌رسانی به عموم مردم در این مناطق دانست.

به گفته نصیری، از نخستین ساعات وقوع حملات دشمن، ستاد مدیریت بحران شهر تهران از ساعت ۵ صبح و به مدت ۶۵ ساعت بدون وقفه فعال بود و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی از جمله آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر و مناطق شهرداری به‌سرعت برقرار شد.

وی افزود: نیروی عملیاتی آتش‌نشانی و کارکنان شهرداری در کمتر از پنج دقیقه در محل اصابت حاضر و عملیات اطفا و امداد را آغاز می‌کردند و هیچ موردی از تأخیر یا کوتاهی در عملیات ثبت نشده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره مدیریت امور متوفیان و شهدا گفت: برای نخستین بار، با همکاری دستگاه‌های مختلف، فرایند یکپارچه‌ای در بهشت زهرا (س) ایجاد شد تا خانواده‌ها از مراجعه به بخش‌های پراکنده معاف شوند. قطعات ۴۲ و ۲۴ برای دفن شهدا اختصاص یافت و سیستم‌های شناسایی و انتقال اجساد ساماندهی شد. همچنین تیم‌های روانشناسی در کنار خانواده‌های شهدا مستقر شدند.

وی ادامه داد: چهار تا پنج روز پس از آغاز جنگ، گروه‌های مشترکی با مشارکت شهرداری، بسیج، بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها تشکیل و مراکز جهادی حامی در ۲۲ منطقه راه‌اندازی شد تا پاسخگوی مردم در حوزه‌هایی نظیر اسکان، تغذیه، پیگیری امور مفقودان و خسارات باشند. این طرح با استقبال مردم مواجه شد و الگویی برای سایر مخاطرات از جمله زلزله محسوب می‌شود.

به گفته نصیری، در مجموع ۳۵ نقطه شهری برای برپایی چادر‌های اسکان اضطراری تجهیز شد و نیرو‌های بحران از ساعت ۸ صبح تا اذان مغرب در این پایگاه‌ها به مردم خدمات ارائه کردند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در ادامه افزود: به‌موازات شرایط جنگی، اقدامات پیشگیرانه نیز در حوزه‌هایی مانند، مقاوم‌سازی پل‌ها، و تقویت حفاظت فیزیکی تأسیسات حساس انجام شد. همچنین هرگونه احتمال نفوذ یا خرابکاری در زیرساخت‌های شهری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: در بخش بازسازی منازل آسیب‌دیده نیز بخش عمده کار با منابع مالی شهرداری و پرداخت مستقیم به مردم انجام شد. واحد‌هایی که نیاز به تخریب و نوسازی داشتند، مراحل صدور پروانه و موافقت‌نامه‌های لازم را طی می‌کنند.

نصیری به ابتکار شهرداری در استفاده از هتل‌ها برای اسکان موقت مردم آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، خانوار‌ها در ۱۱ هتل مستقر شدند. هزینه اجاره و تغذیه از منابع داخلی شهرداری پرداخت شد و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نشد.

به گفته نصیری، سامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری در طول بحران به‌صورت شبانه‌روزی فعال بود و به پرسش‌ها و شکایات مردم پاسخ می‌داد.

وی با اشاره به افزایش چهار برابری داوطلبان واکنش اضطراری محلات (دوامیان) گفت: تعداد این داوطلبان از ۱۴ هزار نفر در آغاز دوره به بیش از ۵۶ هزار نفر رسیده است. آنها در چادر‌ها و مراکز اسکان نقش مؤثری در آرامش و امدادرسانی به مردم داشتند.

نصیری همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند شیمیایی و بیولوژیکی اشاره کرد و گفت: «۱۳ کارگروه پدافند غیرعامل در تهران فعال شده‌اند. در حوزه انبار نفت شهران ۳۵ اقدام پیشگیرانه انجام شد و این مجموعه در کمتر از ۷ ساعت پس از آتش‌سوزی مهار شد، در حالی که در گذشته موارد مشابه تا چند روز ادامه داشت.

وی افزود: ۷۰۰ پروژه مهم شهری دارای پیوست پدافند غیرعامل هستند. خطوط جدید مترو (۸، ۹ و ۱۱) از ابتدا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با مراکز درمانی و بیمارستانی متصل باشند. همچنین مطالعات مربوط به حذف گاز از پایتخت و تدوین شناسنامه پدافندی ساختمان‌های مهم در حال انجام است.

خب شکایت کنین

با این وکیل نمیتونید؟؟

وکلا فقط هنرشون سکه مهریه گرفتن از مردم هستن
