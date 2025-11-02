۲۰ آبان آخرین مهلت شرکت در نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دهقان معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۲۰ آبان آخرین مهلت ارسال فرآیندها در نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تعیین شده است.

وی افزود: محور‌های جشنواره شامل تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی و طراحی و تولید محصولات آموزشی می باشد.

 دهقان ادامه داد: بارگذاری فرآیند در سامانه meded۱ و برای دریافت فرم و فایل‌های جشنواره به ادرس http://edc.skums.ac.ir مراجعه کنید.

برچسب ها: جشنواره شهید مطهری ، دانشگاه
