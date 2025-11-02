نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از سال ۱۴۰۱ هزار و ۷۰۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز گزارش شده که برای ۵۰۶ مورد اقدام به رفع اثر شده و ۵۶۵ مورد نیز به دلیل ابلاغ اخیر استاندار، رفع اثر نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پرویز سروری در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تولید هواپیمای سیمرغ در کشور، اظهار کرد: عده‌ای جاهل در این شرایط حرف‌هایی می‌زنند که در رسانه‌های معاند تکرار می‌شود. ما وظیفه داریم در این باران ناامیدی، به نقاط قوت بپردازیم و به مردم امید دهیم. ما امیدواریم روز‌های درخشان تری را در صنعت هواپیماسازی شاهد باشیم.

وی در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم، یادآور شد: هزار و ۷۰۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز گزارش شده که برای ۵۰۶ مورد اقدام به رفع اثر شده و ۵۶۵ مورد نیز به دلیل ابلاغ اخیر استاندار، رفع اثر نشده است.

سروری با بیان اینکه پیگیری‌های متعددی از سوی رئیس شورا با دولت و مجلس صورت گرفته است، یادآور شد: مجلس باید ورود کند و دولت هم از عواقب اقدام خود آگاه شود تا همچون مرتضی گرد، با مواردی مواجه شویم که نتوانیم آن را جبران کنیم.

منبع: شورای شهر