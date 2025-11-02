تولید خودرو در کشور با استاندارد یورو ۶

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شینا انصاری رییس سازمان محیط زیست کشور در مراسم افتتاح آزمایشگاه آلایندگی خودروهای یورو ۶ گفت: از ابتدای دولت چهاردهم بر اساس قانون هوای پاک تلاش شد با فعال شدن کارگروه آلودگی هوا در محورهای این قانون برای رفع مشکلات آلودگی هوا مانند بهبود کیفیت سوخت، معاینه فنی و ... اقدام کنیم.

او افزود: بر اساس داده‌های سیاهه آلودگی هوا در کلانشهرها یکی از منابه آلودگی هوا از منابع متحرک یعنی خودروها و موتورهاست.

انصاری افزود: بر اساس قانون تولید خودرو و وسایل نقلیه موتوری باید بر اساس میزان استاندارد آلایندگی باشد و سازمان های مختلفی باید بر اجرای صحیح این موضوع دقت داشته باشند.

رییس سازمان محیط زیست گفت: براساس قانون باید از سال ۱۴۰۶ تولید خودرو در کشور ما با استاندارد یورو ۶ انجام شود به همین دلیل باید آزمایشگاه های کنترل کیفیت و کنترل آلایندگی های یورو ۶ نیز در کشور آماده به کار شوند.

انصاری تصریح کرد یکی از اقدامات دولت نظارت مستمر بر کیفیت تولید خودروها با هدف کنترل منابع آلایندگی متحرک است. بر این اساس آزمون آلایندگی در پایان خط تولید دو خودرو ساز اصلی کشور راه اندازی شده است.

او افزود: ما به جد دنبال بازنگری در قانون معاینه فنی بر مبنای قانون هوای پاک هستیم زیرا زیرساخت ها و روش های موجود پاسخگوی نیاز ما در کنترل آلودگی هوا نیست. زیرا بسیاری از خودروها در همان ۴ سال ابتدایی معافیت از معاینه فنی در آزمون ها مردود می شوند.

رییس سازمان محیط زیست گفت: کاتالیست قطعه ای مهم در کاهش آلایندگی خودروهاست و انتظار می رود با کمک سازمان ملی استاندارد استفاده از آن در تولید خودروها و وسایل نقلیه موتوری اجباری شود.