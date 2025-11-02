شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مدرسه قدیمی در مدرسه لله لو در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای لله لو از توابع شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی واقع شده است. به گفته شهروندخبرنگار ما دو مدرسه در این روستا وجود دارد؛ یک مدرسه نوساز در این روستا وجود دارد. با وجود اینکه فضای کافی وجود دارد؛ اما برخی از دانش آموزان در مدرسه قدیمی مشغول به تحصیل هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد

متن پیام شهروندخبرنگار

با توجه به این که روستای لله لو ازتوابع شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی دارای دو مدرسه هستند و یکی از مدرسه‌ها دارای فضای بزرگ وبه تعداد کافی کلاس دارد ولی متاسفانه به جای آنکه دانش آموزان به آن مدرسه منتقل شوند. همچنان در مدرسه قدیمی که فضای کافی هم ندارد و به ناچار در کلاس‌های تنگ ویا در کانکس سرد مشغول به تحصیل هستند که مشکلات فراوانی برای دانش آموزان ایجاد می‌شود و چندین بار هم به گوش مسئولین آموزش و پرورش رسانده‌ایم که تاکنون مشکل این روستا حل نشده است.

