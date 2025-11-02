باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران، آمادگی کامل برای برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان خبر داد و مسیر‌های ۴۰ نقطه این استان را اعلام کرد.

محمودی در ادامه با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر‌های مختلف استان تهران اظهار داشت: جلسات ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تمامی شهرستان‌ها برگزار شده و دستگاه‌های عضو ستاد آماده‌اند تا با حضور پرشور مردم، حماسه‌ای ماندگار در این روز رقم بخورد.

وی با اشاره به شرایط خاص امسال و تحولات منطقه افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و آشکار شدن چهره استکباری آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها، حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان اهمیت مضاعفی دارد و پیام‌های روشنی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان استان تهران بیان کرد: برپایی غرفه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و خدماتی، اجرای گروه‌های سرود دانش‌آموزی، نقالی و عزاداری و همچنین حضور هیئت‌های دانش‌آموزی به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) از جمله ویژه‌برنامه‌های روز راهپیمایی است.

محمودی در ادامه مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۰ نقطه استان تهران را اعلام کرد؛ از جمله:

• ورامین: از میدان امام حسین (ع) به سمت مسجدجامع تاریخی ورامین-سخنران: مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران

• بخش جوادآباد: از میدان ایثار به سمت گلزار شهدای گمنام

• خیرآباد: از امامزاده طاهر و مطهر (علیه السلام) به سوی ابتدای خیابان شهید زواره-سخنران: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

• دماوند: از میدان امام خمینی (ره) به سوی مصلی نماز جمعه

• رودهن: از میدان سپاه به سمت زمین چمن رودهن

• آبسرد: از مقابل حوزه بسیج شهر آبسرد تا میدان شهید فهمیده

• کیلان: از مزار شهدای فاجان به سمت میدان امیرکبیر

• شهر قدس: حرکت از مسیر‌های مختلف و تجمع در ورزشگاه شهدای شهرقدس

• قرچک: از مسجد جامع قرچک تا میدان امام خمینی (ره) -سردار عبداللهیان جانشین سپاه سیدالشهدا استان تهران

• پردیس: از میدان فلسطین به سوی میدان امام رضا (علیه السلام)

• بومهن: از مسجد جامع بومهن به سوی میدان امام رضا (علیه السلام)

• شهریار: از ابتدای پل قائم (عج) به سمت میدان فرمانداری- سخنران: سردار ولی زاده فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران

• صباشهر: از ابتدای بلوار شهید تاجیک به سوی سالن ورزشی شهدای خدمت

• اندیشه: فاز سه اندیشه از چهارراه میلاد به سمت مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار

• باغستان: از بلوار ولیعصر (عج) به سوی سالن ورزشی شهدای خادم آباد

• وحیدیه: از میدان شاهد- خیابان آیت الله خامنه‌ای به سوی سالن خلیج فارس

• فیروزکوه: از میدان امام خمینی (ره) و مقابل ایران خودرو به سوی میدان راه آهن فیروزکوه

• ارجمند: از مقابل مدرسه شهید احمد اسفندیار به سوی مسجد حضرت صاحب الزمان (عج)

• شهرری: از خیابان فداییان اسلام به سمت میدان نماز و گلزار شهدای گمنام-سخنران: دکتر یزدیخواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی

• قلعه نو: از مقابل بخشداری قلعه نو تا مدرسه شهدای قلعه نو

• باقرشهر: از میدان شهدا به سوی مصلای نماز جمعه

• حسن آباد فشافویه: از مقابل شهرداری تا مصلای نماز جمعه

• قیامدشت: از مسجد الزهرا (علیه السلام) به سوی مزار شهدای گمنام

• خاور شهر: از میدان شهدا تا مقبره الشهدا خاورشهر

• پیشوا: از مسجد جامع امام خمینی (ره) و میدان ۹ دی بسوی حرم مطهر جعفر بن موسی الکاظم (علیه السلام)

• پاکدشت: از میدان آزادگان به سوی میدان معلم

• شریف آباد: از مدرسه زعیم به سوی مصلای امام رضا (علیه السلام)

• رباط کریم: از مقابل مسجد النبی (ص) به سمت میدان معلم- خیابان مصلی

• پرند: از میدان امام خمینی (ره) به سوی میدان استقلال و بلوار جمهوری اسلامی- سخنران: حجت الاسلام و المسلمین معبودی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا

• نصیرشهر: از خیابان امام خمینی (ره) - الغدیر شرقی تا مسجد حضرت صاحب الزمان (عج)

• لواسانات: از میدان امام خمینی (ره) به سمت تقاطع شهید اسدیان

• رودبارقصران: از میدان مرکزی به سوی ورزشگاه رودبارقصران

• گلستان بهارستان: از فلکه اول به طرف فلکه دوم-میدان شهید رجایی به طرف ساختمان شهرداری

• نسیم شهر: از میدان شهید رجایی تا میدان شهدای ۷ تیر

• ملارد: از ابتدای بلوار الغدیر به سمت دفتر امام جمعه

• صفادشت: از مصلای نماز جمعه به سوی گلزار شهدای گمنام

• اسلامشهر: از سپاه ناحیه سیدالشهدا اسلامشهر به سوی خیابان کاشانی و اجتماع مقابل سینما فجر

• احمدآباد مستوفی: از مصلای نماز جمعه به سوی میدان امام حسین (ع)

• واوان: از میدان شهیدان بیات به سوی میدان امام خمینی (ره)

• چهاردانگه: از آموزش و پرورش چهاردانگه به سوی دفتر امام جمعه

• جاجرود: از مقابل مسجد الهادی (علیه السلام) به سوی میدان امام رضا (علیه السلام)

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، امسال نیز شاهد خلق حماسه‌ای دشمن‌شکن در یوم‌الله ۱۳ آبان خواهیم بود.