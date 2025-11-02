 انفجار مرگبار در سوپرمارکتی در مکزیک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647 \u00ab\u0648\u0627\u0644\u062f\u0648\u00bb \u062f\u0631 \u0647\u0631\u0645\u0648\u0633\u06cc\u0648\u060c \u0633\u0648\u0646\u0648\u0631\u0627 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u063a\u0631\u0628 \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0639\u062b \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u062f\u0633\u062a\u200c\u06a9\u0645 \u06f2\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u0648 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0634\u062f.\n\u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0639\u0644\u062a \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n