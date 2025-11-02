باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - با وجود اینکه سازمان بهداشت جهانی تخلیه بیماران بدحال را تسهیل میکند، بیش از ۱۶۵۰۰ بیمار نیازمند درمان تخصصی همچنان در غزه گرفتار هستند.
در یک بهروزرسانی وضعیت سازمان ملل آمده است که تا ماه سپتامبر، مصر بیشترین تعداد فلسطینیهای تخلیهشده از غزه (۳۹۹۵ نفر) را پذیرفته است و پس از آن امارات متحده عربی (۱۴۵۰ نفر)، قطر (۹۷۰ نفر) و ترکیه (۴۳۷ نفر) قرار دارند.
در اروپا، ایتالیا بیشترین تعداد بیمار را پذیرفته و به ۲۰۱ نفر خدمات درمانی ارائه داده است. سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که ۳۸۰۰ کودک فلسطینی هنوز برای مراقبتهای بهداشتی فوری در خارج از کشور نیاز به تخلیه دارند.
منبع: الجزیره