معاون وزیر راه و شهرسازی از تغییر پیمانکار پروژه گردنه گویجه‌بئل در بزرگراه اهر - تبریز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -هوشنگ بازوند در بازدید از پروژه‌های راه‌سازی شهرستان اهر با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه گردنه گویجه‌بئل که در بزرگراه اهر - تبریز واقع شده در اختیار پیمانکار است که طبق ارزیابی‌ها متوجه شدیم این پیمانکار نمی‌تواند پروژه را تکمیل کند لذا تصمیم گرفتیم ماده ۴۸ را اجرا کرده و با برگزاری مناقصه پیمانکار جدید انتخاب کنیم.
 
 بازوند با بیان این‌که پروژه گردنه گویجه‌بئل را از پروژه استانی به پروژه ملی تبدیل می‌کنیم گفت: ظرف ۴۵ تا ۶۰ روز پروژه گردنه گویجه‌بئل تعیین تکلیف شده و پیمانکار جدید انتخاب می‌شود و از طرفی از امکانات شرکت ساخت برای تکمیل پروژه‌های راه‌سازی شهرستان اهر استفاده خواهیم کرد.
 
وی از آسفالت‌ریزی ۵ کیلومتر از پروژه بزرگراه اهر-مشگین‌شهر تا ۴۵ روز آینده خبر داد و یادآور شد: ۳۵ کیلومتر از بزرگراه اهر-مشگین‌شهر در حوزه شهرستان اهر واقع شده و عملیات اجرایی این پروژه بر عهده قرارگاه خاتم الانبیا بوده و جزو پیمانکاران فعال و قوی است، تاکید کردیم نهایتأ تا ۴۵ روز آینده ۵ کیلومتر از این پروژه آسفالت‌ریزی شود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز بهسازی ۵ کیلومتر از جاده اهر-کلیبر توسط سازمان راهداری ابراز داشت: طبق رایزنی با سازمان راهداری کشور مقرر شده تا ۵ کیلومتر از این جاده بهسازی و تعریض شود سپس برای ارتقای جاده اهر-کلیبر نیاز به اختصاص ردیف بودجه خواهیم داشت. در کنار این‌ها برای پیگیری کمربندی شرقی اهر با استاندار آذربایجان‌شرقی تفاهم‌نامه‌ای جهت تعیین و تکلیف این کمربندی انعقاد می‌کنیم.
 
بازوند با تاکید بر اینکه ارتقای جاده‌ها به بزرگراه برای کاهش حوادث و تلفات رانندگی ضروری است گفت: ایمن‌سازی جاده‌ها برای کاهش حوادث رانندگی جزو اولویت‌های مهم دولت است.

