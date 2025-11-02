یزد پیشرو در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با تکیه بر هوش مصنوعی

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در استانداری یزد برگزار شد و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تشریح و وضعیت تخلفات اداری در دستگاه‌های اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت.

مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به تأکید استاندار بر اجرای برنامه تحول اداری، گفت: موضوع تحول اداری در دستورکار اصلی استان قرار گرفته و تاکنون جلسات تخصصی متعددی برای پیشبرد این برنامه برگزار شده است.

وی افزود: خوشبختانه روند تحولات در استان مطلوب است و حتی بخش‌های غیردولتی نیز در مسیر اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری گام برداشته‌اند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، افزود: شهرداری یزد با بهره‌گیری از دستیار هوش مصنوعی و الکترونیکی کردن خدمات خود، نمونه‌ای موفق از تحول در خدمت‌رسانی به مردم است و می‌تواند به‌عنوان پایلوت ملی در این حوزه معرفی شود.

در ادامه نشست، محمد ذاکری رییس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح دستورالعمل اجرایی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم و پیشران‌های آن پرداخت.

محمد ذاکری با بیان اینکه برنامه اصلاح نظام اداری سال گذشته ابلاغ شده و تاکنون برنامه عملیاتی ۲۸ دستگاه اجرایی کشور نهایی و ابلاغ گردیده است، افزود: همچنین میز تخصصی ۳۲ دستگاه برای تکمیل و اجرای دقیق‌تر این برنامه تشکیل شده است.

رییس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر رویکرد تعاملی این سازمان با استان‌ها، اظهار داشت: برای بهبود اجرای برنامه اصلاح نظام ادرای دولت چهاردهم در سطح کشور، آسیب‌شناسی از طرح‌های گذشته انجام و دلایل عدم تحقق آنها بررسی شده است.

ذاکری تصریح کرد: در همین راستا مقرر شده تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از واحد‌های سازمانی دولتی که دچار موازی‌کاری هستند کاهش یابند.

در بخش دیگری از نشست، محمدرضا بابایی استاندار یزد با اشاره به اهداف دولت چهاردهم در ایجاد تحول در نظام اداری کشور، گفت: روح حاکم بر برنامه‌های دولت، خدمت‌رسانی بی‌منت، صادقانه و کارآمد به مردم است. تحقق این هدف، در گرو اصلاح ساختارها، فرآیند‌ها و افزایش بهره‌وری در نظام اداری است.

محمدرضا بابایی با تأکید بر اینکه یزد باید در اجرای برنامه‌های تحول اداری پیشگام باشد، افزود: انتظار ما از تمام دستگاه‌های اجرایی استان این است که با جدیت کامل، برنامه‌های ابلاغی اصلاح نظام اداری را دنبال کنند.

استاندار یزد اضافه کرد: هدف نهایی، کوتاه کردن مسیر خدمت به مردم، حذف بروکراسی‌های زائد، شفاف‌سازی عملکرد و جلب رضایت و اعتماد عمومی است.

بابایی همچنین با تأکید بر لزوم برخورد با تخلفات اداری خاطرنشان کرد: مردم باید احساس کنند دستگاه‌های دولتی مأمن و پناهگاه آنان برای حل مشکلات هستند. این حس اعتماد تنها در سایه برخورد قاطع و بی‌تبعیض با متخلفان و حمایت از مدیران و کارکنان پاکدست شکل می‌گیرد.

در پایان این نشست، جعفر رحمانی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پیشنهاد داد که در جشنواره شهید رجایی سال آینده، محور هوش مصنوعی به عنوان شاخص ارزیابی ویژه دستگاه‌های اجرایی لحاظ شود و مدیران و کارشناسان در دوره‌های آموزشی تخصصی هوش مصنوعی شرکت کنند.

منبع: روابط عمومی