سازمان آنروا هشدار داده است سطح خشونت‌های شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری به بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان امدادرسانی و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که سطح خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری به بالاترین میزان در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. بر اساس این گزارش، ماه گذشته میلادی بالاترین سطح خشونت از زمانی که ثبت منظم این داده‌ها آغاز شده، یعنی طی ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته، به ثبت رسیده است.

گزارش آنروا تصریح می‌کند که بخش عمده‌ای از این حملات در فصل برداشت زیتون متمرکز شده است. در این دوره حساس، کشاورزان فلسطینی به طور سیستماتیک هدف حملات قرار می‌گیرند و از دسترسی به زمین‌های کشاورزی خود محروم می‌شوند که به معنای محرومیت از منبع اصلی درآمدشان است. از جمله اقدامات متداول شهرک‌نشینان، قطع درختان زیتون و به آتش کشیدن دارایی‌های فلسطینیان گزارش شده است.

این سازمان بین‌المللی همچنین به ادامه روند اخراج اجباری فلسطینیان از اراضی خود به ویژه در مناطق شمالی کرانه باختری از جمله اردوگاه‌های آوارگان جنین، طولکرم و نورشمس اشاره کرده است. تخریب منازل فلسطینیان در این مناطق به کوچ اجباری صد‌ها خانواده انجامیده است.

حملات شهرک‌نشینان اشکال مختلفی به خود می‌گیرد که از جمله می‌توان به پرتاب سنگ، شلیک گلوله، به آتش کشیدن خودرو‌ها و سایر اموال و اخراج زورگویانه فلسطینیان از زمین‌های کشاورزی اشاره کرد.

آنروا با اشاره به عدم اقدام مقامات اسرائیلی برای جلوگیری از این حملات هشدار داده است که این بی‌عملی می‌تواند به تصاحب اراضی بیشتر توسط شهرک‌نشینان و تشدید بحران انسانی در کرانه باختری بینجامد. این وضعیت نشان‌دهنده تشدید سیاست‌های الحاق زمین و تغییر بافت جمعیتی در سرزمین‌های فلسطینی است.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حتی به احشام و درختان هم رحم نمیکنند
یا می دوزدند یا اتش میزنند
دست زامبی ِمغول .هتیلر وووو از پشت بستند
زمین بخودش چنین جانوری ها را ندیده
انسان نما هستند
