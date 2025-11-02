معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد: امکان ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی از امروز در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علوی تبار، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد: با هدف تسهیل دسترسی دانش آموزان به منابع آموزشی و رفع نیاز به تهیه تک جلدی کتاب‌های درسی، امکان ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی (توزیع پستی) از امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال می‌شود.

ثبت سفارش از طریق سامانه رسمی آموزش و پرورش

علوی‌تبار افزود: دانش‌آموزان، اولیای گرامی و معلمان محترم می‌توانند با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir.ir نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

تحویل کتاب‌ها از طریق شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

به گفته معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تمامی مراحل ثبت سفارش، پرداخت و پیگیری وضعیت تحویل از طریق درگاه‌های رسمی سامانه انجام می‌شود و کتاب‌های درسی از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی متقاضیان ارسال خواهد شد.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: کتاب درسی ، برنامه‌ریزی آموزشی
خبرهای مرتبط
بازنگری ۳۰ رشته فنی و حرفه‌ای در سال گذشته/ تولید ۱۰ هزار کتاب درسی دیجیتال
تکذیب کمبود کتب درسی و ارائه فایل به جای کتاب‌ در مدارس
وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
تدوین ۳ کتاب درسی درباره ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه برای دوره‌های تحصیلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساخت دستکش هوشمند ایرانی؛ وقتی حرکت دست، حرف می‌زند!
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
مصدومیت ۴ نفر روی پل روشندلان
نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
آخرین اخبار
مصدومیت ۴ نفر روی پل روشندلان
ساخت دستکش هوشمند ایرانی؛ وقتی حرکت دست، حرف می‌زند!
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
مهلت ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ تمدید شد
نتایج رتبه‌بندی موضوعی جهانی ISC-۲۰۲۴ منتشر شد
شناسایی یک مرکز فعال در سمت نزدیک خورشید
تنها راه موثر برای پیشگیری از آنفولانزا
یک غافلگیری علمی؛ ترمیم لایه اوزون، گرمایش جهانی را تشدید می‌کند
تیم رباتیک دانش‌آموزی ایران قهرمان آسیا شد
OpenAI ارائه مشاوره پزشکی و حقوقی به کاربران توسط ChatGPT را ممنوع کرد
خطرات پنهانی که با فرا رسیدن فصل سرما در کمین شما هستند
الزامات ماموریت‌های فضایی عمیق
ویژگی‌های کلیدی گوشی جدید 5G ریلمی
شناسایی بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز با نیاز ویژه در طرح سنجش امسال
زنگ ۱۳ آبان در مدارس کشور نواخته می‌شود
رشد سالانه ۷۰ درصدی فروش محصولات نانویی
حمایت ۱۵۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری از ۸۰ محصول دانش‌بنیان
«متحد و استوار، در برابر استکبار»؛ شعارِ ۱۳ آبانِ امسال
افتتاح نمایشگاه «فر ایران»؛ گامی بزرگ در صرفه‌جویی ارزی و توسعه فناوری داخلی
آغاز ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی
مبلغ جایزه نوبل علمی ایران امسال مشخص شد
مجوزی برای تولید و واردات محصولات خوراکی موسوم به دودزا صادر نشده است
حمایت ۵۰۰ میلیون دلاری معاونت علمی از ساخت محصولات دانش‌بنیان صنعت نفت
سنگ تمام عروس آسمان برای نورافشانی در چهارشنبه‌شب
ثبت بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو
امروز، آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۵