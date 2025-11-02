باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علوی تبار، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اعلام کرد: با هدف تسهیل دسترسی دانش آموزان به منابع آموزشی و رفع نیاز به تهیه تک جلدی کتابهای درسی، امکان ثبت سفارش تکجلدی کتابهای درسی (توزیع پستی) از امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال میشود.
ثبت سفارش از طریق سامانه رسمی آموزش و پرورش
علویتبار افزود: دانشآموزان، اولیای گرامی و معلمان محترم میتوانند با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir.ir نسبت به ثبت سفارش کتابهای مورد نیاز خود اقدام کنند.
تحویل کتابها از طریق شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
به گفته معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، تمامی مراحل ثبت سفارش، پرداخت و پیگیری وضعیت تحویل از طریق درگاههای رسمی سامانه انجام میشود و کتابهای درسی از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی متقاضیان ارسال خواهد شد.
منبع: آموزش و پرورش