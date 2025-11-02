باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - پویا طالب‌نیا در نشستی با ناصر نوری رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی استان برای توسعه گردشگری منطقه تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: راه‌اندازی ژئوپارک در نقاط مختلف استان و تاسیس آژانس تخصصی گردشگری معدن از جمله برنامه‌هایی است که برای جذب گردشگر علمی و تخصصی، آموزش و معرفی ذخایر معدنی و زمین‌شناسی استان در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه شهرستان قروه با برخورداری از معادن متنوع و ارزشمند، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری معدنی دارد، افزود: در همین راستا، ایجاد موزه سنگ در حمام تاریخی قصلان قروه در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر معرفی آثار تاریخی، ظرفیت‌های زمین‌شناسی و معدنی استان نیز به بازدیدکنندگان معرفی شود.

طالب‌نیا عنوان کرد: توسعه گردشگری معدن علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق معدنی، زمینه آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با ظرفیت‌های طبیعی و علمی کردستان را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست بر تدوین برنامه‌های آموزشی، مطالعاتی و ترویجی در حوزه گردشگری معدن و همچنین همکاری مشترک با بخش خصوصی برای تحقق اهداف تاکید شد.