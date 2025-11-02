باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران در جریان سیصد و شصتوهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به مشکلات گسترده برخی شهرکها و مجتمعهای مسکونی که دههها بدون پایانکار باقی ماندهاند، خواستار ورود جدی دستگاه قضایی و تشکیل کارگروهی مشترک میان شهرداری و دادستانی برای رسیدگی به این وضعیت شد.
وی گفت: متأسفانه در سالهای گذشته، در برخی شهرکها ساخت و سازها با تخلفات مختلف همراه بوده است. سازندگان پس از ساخت و تحویل واحدها، بدون پیگیری مراحل قانونی و اخذ پایانکار، پروژهها را رها کرده و از صحنه خارج شدهاند. در نتیجه، امروز مردم با مشکلات متعدد مالکیتی و ثبتی مواجهاند و شهرداری نیز با حجم انبوهی از پروندههای بلاتکلیف باقی مانده است.
آقامیری افزود: در بسیاری از این موارد، شهرکهایی در تهران وجود دارد که از ۴۰ تا ۵۰ سال پیش ساخته شدهاند و مالکان فعلی در نبود اسناد مادر، امکان دریافت سند رسمی برای واحدهای خود را ندارند. مردم بارها به شهرداری مراجعه کردهاند تا پایانکار دریافت کنند، اما، چون مالک یا سازنده اصلی دیگر در دسترس نیست، عملاً تعیین تکلیف این املاک غیرممکن شده است.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا تأکید کرد: لازم است دادستانی تهران به عنوان مرجع قضایی وارد عمل شود و با تشکیل کارگروهی تخصصی، ضمن دعوت از ذینفعان و سازندگان سابق، وضعیت حقوقی و فنی این پروژهها را بررسی کند تا تکلیف این املاک برای همیشه مشخص شود.
آقامیری در پایان تأکید کرد: برای حل این بحران قدیمی باید با همکاری دادستانی، شهرداری، و دستگاههای ذیربط، فرآیند «باستانشناسی ساختوسازهای قدیمی» انجام شود تا ضمن شناسایی تخلفات، راهکارهای اجرایی و حقوقی برای صدور اسناد و پایانکار املاک مردم فراهم گردد.