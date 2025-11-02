باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازداشت و بازجویی به خاطر محکوم کردن اسرائیل + فیلم

پلیس آمریکا برای بازجویی مقابل منزل شهروند این کشور رفته که در صفحه مجازی اش علیه رژیم صهیونیستی مطالبی منتظر کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس آمریکا برای سوال و جواب مقابل منزل شهروند این کشور رفت که در صفحه مجازی اش علیه رژیم صهیونیستی مطلب می‌گذاشت. کاربران فضای مجازی نوشتند تا زمانی ازادی بیان در امریکا وجود دارد که علیه رژیم صهیونیستی سخن به میان نیاید.

مطالب مرتبط
بازداشت و بازجویی به خاطر محکوم کردن اسرائیل + فیلم
young journalists club

پشتِ نقاب آزادی بیان در فرانسه + فیلم

بازداشت و بازجویی به خاطر محکوم کردن اسرائیل + فیلم
young journalists club

روزشماری اسارت بانوی ایرانی در مهد آزادی بیان + فیلم

بازداشت و بازجویی به خاطر محکوم کردن اسرائیل + فیلم
young journalists club

وقتی آزادی بیان تاب نمی‌آورد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای ناتوانی اسرائیل در رهگیری تک موشکی که در «وعده صادق ۳» شلیک شد + فیلم
۱۳۸۵

ماجرای ناتوانی اسرائیل در رهگیری تک موشکی که در «وعده صادق ۳» شلیک شد + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۴
جدیدترین زیردریایی هسته‌ای روسیه + فیلم
۸۵۸

جدیدترین زیردریایی هسته‌ای روسیه + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۴
ادامه تعطیلی دولت آمریکا + فیلم
۷۴۶

ادامه تعطیلی دولت آمریکا + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۴
جنایت از غزه تا سودان + فیلم
۷۰۵

جنایت از غزه تا سودان + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۴
روایت سخنگوی سپاه پاسداران از ترور شهید هنیه + فیلم
۴۲۱

روایت سخنگوی سپاه پاسداران از ترور شهید هنیه + فیلم

۱۱ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چهوحقوق بشری
۰
۰
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اغتشاش گران باید اعدام بشن نه اینکه فقط بازداشت بشن
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اینجور نمیشه که
هر وقت دلت میخواد حمله کنی / هر وقت دلت میخواد اتش بس بشه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
لعنت بر اسرائیل کودک کش . افسوس که ۹ کشور عربی برای آتش بس حماس و اسرائیل دور هم جمع می‌شوند ولی در دو سال گذشته سعی نکردند با هم متحد شوند و با اسرائیل مقابله کنند .آن هم بعد از اینکه اسرائیل ۷۰ هزار شهروند فلسطینی را به قتل رساند.
۳
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
منصور
۱۳:۲۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
مگه اول حماس حمله نکرده ؟؟ / پس اتش بس چه معنی داره ؟؟
شما که زورتان نمیرسید چرا حمله کردید که ملت خودتان را بکشتن بدید و برای اتش بس التماس کنید ؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اولا اشغال سرزمین های فلیسطینی از سال 1917 شروع شده توسط انگلیس .امریکا و فرانسه و المان
و این کشورها تمام قد از همه لحاظ تجهیزات جنگی .بم های سنگر شکن و اطلاعات ماهواره و تمام سایت از گوگل که 45 میلیون دلار نتیابو بهش داده تا کلیپ های حامی فلیسطینی را حذف کنند
همه و همه در اختیار غده سرطانی تروریستی .نازی و زامبی و نزادپرست صهیونیست بوده و هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
منصور که تو آمستردام نشستی و راجع به کشته شدن ۷۰ هزار انسان اینقدر راحت میگذری ! اگه کمی تاریخ دنبال میکردی میفهمیدی که ۷۴ سال پیش این صهیونیسم ها بودند که وارد فلسطین شدند و شروع به قتل عام فلسطینی‌ها کردند . آیا به نظر تد خوبه کسی به زور وارد خانه تو شود و خانواده ات را مورد ضرب و شتم و کشتار قرار دهد و تو بخوای از خود واکنش نشان بدی، آنوقت ما راجع به آن شخص بگوییم که حق دارد و تو مقصری!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
در جواب ایشان که میگه حماس حمله کرده حماس در محاصر بوده ومیخواست راه نجات پیدا کند سززمینش اشغال شده بود
Iran (Islamic Republic of)
لیبرالیسم،تجاوز ب مفهوم کلمات
۱۲:۲۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چرا باید همچین فرشته ای رو دستگیر کنن!برم آمریکا خودم آزادش کنم
۳
۲
پاسخ دادن