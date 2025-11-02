بازداشت و بازجویی به خاطر محکوم کردن اسرائیل + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس آمریکا برای سوال و جواب مقابل منزل شهروند این کشور رفت که در صفحه مجازی اش علیه رژیم صهیونیستی مطلب می‌گذاشت. کاربران فضای مجازی نوشتند تا زمانی ازادی بیان در امریکا وجود دارد که علیه رژیم صهیونیستی سخن به میان نیاید.